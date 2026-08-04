Ángel de Brito reveló que Maxi López "odia en secreto" a Wanda Nara

Ángel de Brito planteó una perspectiva inesperada sobre el vínculo actual entre Maxi López y Wanda Nara durante su participación en el programa Bondi. A pesar de la imagen de armonía que la expareja proyecta en el presente, el periodista sostiene que los sentimientos del exfutbolista podrían ser muy diferentes a los que muestra públicamente.

El análisis surgió a partir de una reciente publicación de López en Milán, donde se lo ve realizando trámites junto a Nara y sus hijos. Aunque la imagen buscaba reflejar una relación cordial, la mediática no lucía favorecida por la falta de filtros, lo que despertó interrogantes sobre la verdadera intención del posteo.

El conductor recordó el pasado conflictivo de ambos y cómo la percepción social sobre el deportista se transformó radicalmente. Según el periodista, "Es increíble cómo se reconvirtió Maxi López porque era el tipo más odiado del país gracias a Wanda que lo defenestraba y ahora son íntimos amigos, hasta hacen publicidades" sobre el cambio de imagen que experimentó el exjugador tras su paso por MasterChef Celebrity en el año 2025.

Sin embargo, De Brito se mostró escéptico ante esta reconciliación mediática y lanzó una frase contundente sobre los sentimientos profundos de López. En medio del debate, el comunicador deslizó que "Para mi, él la odia en secreto a ella" para definir lo que cree que sucede realmente detrás de escena.

Esta teoría aparece poco después de que la propia Wanda Nara intentara limpiar la imagen de su exmarido. Recientemente, la empresaria confesó que Mauro Icardi fue quien motivó sus ataques mediáticos contra el padre de sus hijos mayores en años anteriores. Según su versión, su actual esposo habría estado detrás de las declaraciones negativas que ella realizó en el pasado, buscando perjudicar la reputación del antiguo futbolista.