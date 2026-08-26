Ángel de Brito reveló que Migue Granados abandonará Olga

El mercado de los canales de streaming se prepara para experimentar importantes modificaciones en su grilla de programación. El periodista Ángel de Brito compartió en su programa de Bondi Live una serie de novedades que involucran directamente a OLGA, una de las plataformas de mayor audiencia en este formato. Según detalló el conductor, los directivos de la emisora realizaron una oferta formal a la dupla integrada por Verónica Lozano y Leo Montero para incorporarse como conductores al frente de un nuevo segmento diario.

Sin embargo, esta propuesta inicial se topó con dificultades de agenda debido a los múltiples compromisos laborales que mantiene la conductora, quien próximamente asumirá la conducción del certamen MasterChef Juniors. Al describir el ofrecimiento y las alternativas que se barajan en la emisora, De Brito explicó "Les ofrecieron a Vero y a Leo hacer un programa de 12 a 13, pero ella dijo que no porque no llegaría a prepararse para Cortá por Lozano. También les ofrecieron de 8 a 10, así que se ve que quieren cambiarle el horario al programa de Nati Jota" para graficar la reestructuración del canal.

Más allá de la incorporación de figuras consagradas, la atención de la industria se centra en el futuro de uno de los fundadores del proyecto. De Brito dio a conocer una versión que circula con fuerza en el sector y que daría un vuelco al destino del canal al señalar "Dicen, yo no lo tengo confirmado, es un rumor, que Migue vendió su parte de OLGA por una buena cifra y que él sigue en el canal haciendo cosas, pero parece que ya no quiere hacer el diario, está cansado" sobre la situación actual del creador de la plataforma.

Esta versión coincide con los datos que aportó el periodista Agustín Rey en el programa La Linterna, emitido también a través de Bondi Live. El panelista ratificó que el conductor ya conversó con sus colaboradores de confianza para trazar su futuro laboral. Respecto de esta determinación que se concretaría a finales de año, Rey aseguró "Migue les dijo a su entorno más cercano que estaba casi seguro que en diciembre deja la conducción de su programa diario. No se va a desvincular, pero va a seguir en otro rol" para describir los planes de reestructuración personal y empresarial del animador.

De concretarse estas modificaciones, el canal afrontará una etapa de transición clave donde buscará mantener su competitividad en el ámbito digital. La salida de Migue Granados de la conducción cotidiana no implicaría un alejamiento total, sino una mudanza de funciones que le permita preservar su rol creativo sin el desgaste de la rutina diaria, mientras la gerencia define los nuevos horarios para la temporada venidera.