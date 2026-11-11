Ángel de Brito reveló si una de sus angelitas lo traicionó para ser conductora

El conductor Ángel de Brito se vio envuelto en una fuerte polémica televisiva tras las recientes declaraciones de su colega Jorge Rial en su ciclo Ensalada Rusa acerca de la venta de la productora Mandarina y el futuro laboral del equipo de LAM.

Rial aseguró que las angelitas estarían recorriendo pasillos para ofrecerse a permanecer en América TV y revelar internas, deslizando que en el ciclo se viviría un clima de subordinación estricta y mencionando directamente a Ángel de Brito, y afirmó: "Van todas a ofrecerse para quedarse en América y además a contar intimidades del programa, y esto se lo digo a Ángel".

Ante estas acusaciones sobre supuestas deslealtades, Ángel de Brito decidió utilizar sus redes sociales para contestar de manera tajante a su colega y aclarar los tantos respecto al vínculo profesional que mantiene con todo su panel actual, expresando: "Conduzco un programa de TV. No lidero una secta ni manejo una mafia".

El conductor remarcó que las panelistas son libres de negociar ofertas o marcharse cuando lo consideren oportuno y que el éxito de sus carreras se debe justamente al espacio brindado en el ciclo de espectáculos, destacando: "Las Angelitas son panelistas, no discípulas. Son libres de escuchar ofertas, negociar e irse cuando quieran. Si otros programas las buscan, es porque primero fueron Angelitas".

Para despejar cualquier tipo de especulación sobre rupturas definitivas, Ángel de Brito explicó que todavía no firmó ningún contrato con ninguna señal y que recién comenzará a evaluar propuestas tras sus vacaciones por Europa, señalando: "No confundan decisiones laborales con traiciones. Nadie es dueño de nadie. Es tele".

La panelista Yanina Latorre coincidió con la postura general al señalar que el equipo todavía evalúa su continuidad en el canal actual o un posible traspaso a El Nueve, mientras el conductor insiste en que todo se trata de decisiones profesionales normales de la televisión.