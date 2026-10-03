Ángel de Brito se calentó y explicó por qué dejó plantado a Mario Pergolini

Un tenso momento mediático sumó un nuevo capítulo entre Ángel de Brito y Mario Pergolini luego de la ausencia del periodista de espectáculos al ciclo Otro día perdido. Tras el faltazo del invitado original, la producción debió convocar de emergencia a Soy Rada para salvar la emisión del jueves. La jugada le rindió frutos al ex CQC al registrar 4,9 puntos de rating y ubicarse entre los envíos más vistos de la jornada en el canal. Sin embargo, los comentarios al aire sobre el supuesto plantón desataron el enojo del conductor de Bondi.

Ante los rumores y los dichos expresados en la pantalla, el periodista hizo su descargo público para aclarar la situación. "Me invitaron al programa de Pergolini, dije que sí y el lunes me bajé. Cancelé mi ida por temas personales, por cosas de las que me tenía que ocupar ayer jueves por la tarde, en el horario de la grabación", indicó sobre los motivos de su decisión.

En ese sentido, remarcó que dio el aviso con varios días de anticipación para que la producción pudiera reaccionar a tiempo. "El lunes me bajé... lunes, martes, miércoles, jueves. Tenés tiempo para encontrar otro invitado. Esto le digo a la producción de Pergolini, porque capaz que le dijeron a Mario que cancelé a último momento, porque es lo que dijo ayer él al aire", señaló con firmeza sobre las versiones cruzadas.

Para finalizar, bajó la tensión sobre el episodio y remarcó su profesionalismo al frente de las cámaras. "Tal vez fue un chiste, porque hicieron todo un cuento de que el invitado nos plantó. Pero los avisé el lunes porque trabajo de esto hace 30 años y sé lo que es que un invitado te cancele", enfatizó Ángel de Brito sobre su relación con Mario Pergolini, asegurando que el vínculo quedó bien y que asistirá más adelante al programa.