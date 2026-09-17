Ángel de Brito soltó una bomba sobre el futuro de Susana Giménez

El mapa de la television argentina perfila un cambio de peso en la grilla de programacion del canal de las pelotas. Durante la emision de su espacio en el canal de streaming Bondi, Angel de Brito confirmo que la diva de los telefonos mantiene tratativas para concretar su retorno a la pantalla chica. "Voy a dar una primicia: el ano que viene no solo vuelve Gran Hermano, quieren que vuelva Susana a Telefe, pero no puedo contar mas", expreso el periodista al aire sobre los planes que se gestan para 2027.

La estrategia de la senal abarca el sostén de sus apuestas de mayor audiencia junto a la articulacion de sus principales figuras. En ese marco, el periodista indico la extension del rol de Wanda Nara como conductora de dos entregas seguidas de MasterChef. "Y vuelve MasterChef con Wanda con una tercera edicion. Wanda esta abrochadisima a Telefe, no es solo este MasterChef que va a venir ahora, hay uno nuevo para el ano que viene", sumo el conductor sobre la planificacion del canal para los proximos dos anos.

La reaparicion de la conductora marcaria un punto de giro luego de intervenciones acotadas en la television abierta. Tras sus emisiones especiales de entrevistas y su ciclo de producciones especiales durante 2024, la figura permanecia alejada de los formatos semanales en vivo. De concretarse el proyecto mediante un esquema tradicional o en las noches del fin de semana, la senal recuperara a una de sus caras de mayor convocatoria.

El escenario coincide con la llegada a la pantalla de Moria Casan con el ciclo La Manana con Moria. Un eventual formato diario o semanal colocara nuevamente en la grilla el contraste entre las dos referentes del espectaculo, repartidas entre la franja matutina y el prime time.

En las oficinas del canal se definen los formatos y la coordinacion de fechas. La combinacion entre la continuidad de Gran Hermano, la consolidacion de Wanda Nara en los concursos de cocina y la reincorporacion de Susana Gimenez encamina la estructura de la produccion audiovisual para 2027.