Ángel de Brito soltó una bomba y confirmó el embarazo de una famosa

Una noticia inesperada movilizó el ambiente mediático tras las revelaciones surgidas en el programa que conduce Ángel de Brito. Durante el inicio de la emisión, se dio a conocer información sobre un proceso de gestación que involucra a una persona reconocida, aunque los integrantes del equipo optaron por mantener el secreto profesional por unos días más.

El panelista Pepe Ochoa fue quien introdujo el tema al dirigirse al conductor con la frase "El embarazado, confirmado también… te acordas, que me mandaste en la charla" para poner en tema a sus compañeros.

Ante este comentario, el líder del ciclo consultó "¿Está confirmado? Bueno, lo podemos contar" con la intención de profundizar en el anuncio. Sin embargo, Ochoa aclaró que mantuvo contacto con la persona involucrada y precisó que "Hablé con protagonista, hay que esperar tres semanas" para poder revelar la identidad.

Este clima de hermetismo se mantuvo durante toda la jornada, ya que decidieron respetar los tiempos biológicos y personales de la figura mencionada. Se espera que una vez cumplido el plazo de los días indicados, la información sea difundida de manera completa para todo el público que sigue las novedades.

Además de esta primicia, se adelantó otro conflicto que involucra a dos famosas en un local comercial. Según se relató, estas mujeres habrían intentado llevarse artículos sin abonar su costo.

La situación derivó en un escándalo que requirió la presencia de efectivos de seguridad, quienes finalmente las retiraron del lugar "a las patadas" debido a la gravedad del incidente. Los pormenores de este hecho serán tratados este jueves en el espacio de Bondi.