Ángel Di María confirmó que no piensa retirarse del fútbol profesional y aseguró que está feliz en Rosario Central, donde disfruta de su regreso al fútbol argentino. “No quiero ni voy a retirarme, estoy feliz, en una liga competitiva y estoy disfrutando del fútbol argentino”, afirmó en conferencia de prensa.

Fideo destacó además el momento que atraviesa el Canalla y remarcó que el equipo continúa compitiendo en busca de nuevos objetivos. “Estamos pasando un gran momento en Central, jugando todas las competiciones y ganando títulos”, sostuvo.

El objetivo de seguir ganando

Di María explicó que todavía mantiene objetivos importantes con la camiseta de Rosario Central y que su intención es continuar aportando para que el club pueda disputar competencias internacionales. “Volví porque quiero ser campeón, quiero seguir ganando cosas y seguir metiendo a Central en Copas”, señaló.

El futbolista también destacó que el equipo todavía tiene por delante la Tabla Anual y que se encuentra dentro de los ocho primeros. En ese sentido, aseguró que el plantel mantiene la intención de “tirar para adelante”.

La molestia física

Fideo también habló sobre la pubalgia con la que está jugando y explicó que todavía siente molestias. “Sigue molestando, lo voy llevando, de a poquito parece que quiere irse, pero es día a día”, comentó.

El delantero también se refirió al vínculo con los hinchas de Newell's y contó que recibió muestras de afecto de simpatizantes del clásico rival. “Me cruzo mucha gente de Newell's que me agradece y pide fotos”, relató.