A dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Ángel Di María puso fin a uno de los rumores que más fuerza había cobrado en las últimas horas. El delantero de Rosario Central aseguró que no viajará a Estados Unidos para presenciar el partido ni para participar de la entrega de la Copa del Mundo.

El campeón del mundo hizo la aclaración este jueves por la noche, cuando asistió junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, a la función de Rocky, la obra protagonizada por Nicolás Vázquez en el teatro Lola Membrives.

Al ser consultado sobre la posibilidad de estar presente en la definición del certamen, respondió entre risas y fue contundente.

"¡No! ¿Estás loco?", dijo inicialmente, antes de explicar el verdadero motivo de su decisión.

"No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí", afirmó "Fideo", descartando cualquier participación en la ceremonia de premiación.

El respaldo a la Selección

Más allá de su ausencia, Di María dejó en claro que acompaña al plantel dirigido por Lionel Scaloni desde la distancia y confía plenamente en el grupo que buscará un nuevo título para la Argentina.

"Los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día, así que apoyando como siempre", sostuvo.

Además, se mostró satisfecho con la decisión que tomó de cerrar su ciclo en la Selección tras conquistar la Copa América y consideró que la renovación del equipo dio resultados.

"Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan, y creo que hice muy bien. Los chicos llegaron de vuelta a la final y, con lo de ayer, creo que no se les puede pedir nada más", expresó.

Con la baja de Di María para la ceremonia, los nombres que aparecen como principales candidatos para entregar el trofeo en caso de una consagración argentina son los campeones del mundo Mario Kempes y Oscar Ruggeri, integrantes de las selecciones que levantaron la Copa en 1978 y 1986.

Ovación y emoción en el teatro

La visita de Di María al teatro Lola Membrives también dejó un momento especial.

Tras la función, Nicolás Vázquez lo invitó a subir al escenario para compartir unas palabras con el público, que lo recibió con una larga ovación.

Visiblemente emocionado, el futbolista aseguró que la historia del legendario boxeador lo conmovió por el mensaje de perseverancia que transmite.

"Es más lindo jugar al fútbol o verte a vos", bromeó al comparar su profesión con la actuación de Vázquez.

Luego explicó qué fue lo que más lo movilizó de la obra.

"La pasé muy bien. Es una obra de teatro increíble. Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno", señaló.

También destacó el valor del acompañamiento familiar para alcanzar los objetivos.

"Siempre tener a alguien al lado que te va a seguir, que luche por uno. El ejemplo de la familia es lo más importante. Hoy vi acá una gran familia", afirmó.

Antes de despedirlo, Nicolás Vázquez le dedicó un emotivo reconocimiento ante todo el teatro. "Señoras y señores, gracias a este hombre somos campeones del mundo. El de los goles difíciles, el de los goles importantes", expresó el actor, mientras el público volvía a ovacionar al exjugador de la Selección.

Con humor, el actor cerró el encuentro con un pedido futbolero dirigido al flamante refuerzo de Rosario Central. "Acordate que soy hincha de River, no me hagas sufrir. Te lo pido por favor", concluyó, desatando las risas de los presentes.