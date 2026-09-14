Rosario Central consiguió un triunfo clave en el Torneo Clausura al vencer 1-0 a Tigre como visitante, por la novena fecha de la Zona B. Ángel Di María convirtió de penal el único gol del encuentro y permitió que el Canalla volviera a festejar después de cuatro partidos sin victorias entre todas las competencias.

El encuentro disputado en Victoria fue parejo durante gran parte del primer tiempo. Tigre generó algunas aproximaciones sobre el arco rosarino, mientras que Central intentó lastimar principalmente a partir de las intervenciones de Di María y sus ataques por los costados.

La jugada que cambió el partido llegó en el complemento. A los 11 minutos, el árbitro Andrés Merlos fue llamado por el VAR para revisar una posible infracción dentro del área y, tras observar las imágenes, sancionó penal para Rosario Central.

Di María se hizo cargo de la ejecución y, a los 14 minutos, convirtió el 1-0 para el conjunto rosarino. El campeón del mundo volvió a aparecer en un momento determinante para darle ventaja al equipo dirigido por Jorge Almirón.

El panorama se complicó para Central a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Emanuel Coronel recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Con un jugador más, Tigre adelantó sus líneas e intentó llegar al empate durante el tramo final.

Sin embargo, el Canalla resistió los últimos ataques del conjunto local y consiguió sostener la ventaja hasta el pitazo final. La victoria significó un importante desahogo para Central, que llevaba cuatro encuentros sin ganar y necesitaba sumar para recuperar terreno.

Con los tres puntos, Rosario Central llegó a 15 unidades y se acomodó entre los principales equipos de la Zona B. Tigre, por su parte, perdió terreno y salió momentáneamente de los puestos de clasificación a los playoffs.

El resultado también le dio aire al cuestionado ciclo de Jorge Almirón, que llegaba al compromiso bajo presión por los últimos resultados. Una vez más, Di María terminó siendo determinante para que Central pudiera llevarse una victoria fundamental de Victoria.