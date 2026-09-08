Ángela Leiva atraviesa un inesperado conflicto judicial que impacta directamente en sus presentaciones. Una medida cautelar, ratificada por la Cámara Civil, le prohíbe interpretar en vivo tres de las canciones más reconocidas de su carrera: “Amiga Traidora”, “Llamadas extrañas” y “No podrás”.

La situación resulta especialmente llamativa en el caso de “Amiga Traidora”, uno de los grandes clásicos de la cantante y una canción asociada a su trayectoria dentro de la cumbia argentina.

La resolución judicial se originó a partir del reclamo presentado por Silvia, viuda de Percovich, quien sostiene que su marido fue el autor original de las obras y reclama que se regularice el cobro de los derechos correspondientes.

El reclamo por los derechos de autor

Según explicó la mujer, durante años realizó reclamos ante Sadaic para que se normalizara la liquidación de las canciones. La viuda acusó a la artista de haber registrado de manera irregular los temas incluidos en las planillas de sus recitales.

“En vez de poner los temas de mi marido, ponía temas de ella que ni siquiera cantaba. Durante muchos años no pagó las regalías a los autores”, sostuvo Silvia en un audio difundido a los medios.

El conflicto no se limita a las presentaciones en vivo. La demanda también apunta a los ingresos generados por las canciones en plataformas digitales, donde, según la publicación, el catálogo alcanzaría cifras superiores a los 150 mil dólares mensuales entre servicios como Spotify y YouTube.

La viuda reclama por la autoría

Silvia también cuestionó la forma en que se habría registrado la autoría de las canciones y aseguró que su esposo escribió la letra y la melodía, mientras que otros nombres fueron incorporados posteriormente.

“El tema lo escribió y le hizo la melodía mi marido. Lo único que se le hicieron fueron arreglos”, afirmó.

Además, denunció una práctica que describió como un supuesto “derecho de piso” dentro de la industria musical: según su relato, para que una canción pudiera ser grabada se exigía aceptar la incorporación de otros autores.

“Cuando él murió le juré que esto no iba a quedar así. No lo hago por plata, lo hago por su nombre y por el respeto a su memoria”, sostuvo la mujer.

Una prohibición poco habitual

La prohibición de interpretar una canción en vivo es una medida poco frecuente en este tipo de conflictos. Habitualmente, cuando un artista presenta un repertorio, Sadaic descuenta un porcentaje de la recaudación para distribuirlo entre los autores registrados.

En este caso, sin embargo, la Justicia consideró que existían elementos suficientes para ordenar una abstención directa, por lo que Leiva no podrá incluir los tres temas en sus shows mientras permanezca vigente la medida.

La resolución representa así un duro golpe para la cantante, que deberá modificar su repertorio y dejar afuera tres canciones que forman parte de los temas más identificados con su carrera.