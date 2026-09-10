Ángela Torres con aires de diva y maltrato: la quieren echar de Popstars

El desarrollo del certamen musical atraviesa momentos complejos a tres semanas de su estreno por complicaciones con el equipo de trabajo y bajas confirmadas en el plantel. La información brindada en el ciclo LAM detalló cómo el ritmo de trabajo generó malestar entre los integrantes del programa.

Durante la emisión, los panelistas explicaron que las jornadas de rodaje demandan varias horas de filmación y que luego deben registrarse los copetes de los episodios. Según informaron en el envío televisivo, este esquema provocó incomodidad en el jurado. Al respecto, Pepe Ochoa afirmó que "lo que está pasando en Popstars ahora es que está muy complejo el divismo de Ángela Torres".

Sobre la conducta de la artista con el resto del equipo, agregó que "me dicen que con Nicki todo bien, que con Charlie García todo bien, que Nico Vázquez es como el papá de la familia; pero que Ángela no se quiere mezclar. Está medio cansada con el tema de las grabaciones".

En esa misma línea, se puntualizó que el malestar con los tiempos de producción alteró las dinámicas cotidianas. Sobre esta situación con la cantante, el panelista remarcó que "el tema es así: graban como tres horas el capítulo, pero después tienen que hacer todos los copetes. Ángela no quiere, no tiene ganas. De hecho, hoy Agus Rey contó que Martín Cirio se fue a las puteadas y que Valen Rizzuti también renunció a Popstars por cuestiones de arreglos".

Ante este panorama, Ángel de Brito reaccionó y expresó "cuántas figuras importantes me estás nombrando, todas juntas", a lo que Ochoa respondió "yo te lo nombro, vos dirás".

Por otra parte, se aclaró la situación contractual de una de las personalidades alejadas del proyecto para precisar las causas de su salida. Sobre ese punto, Fefe Bongiorno señaló que "Valen dijo desde el principio que no quería grabar todos los días, y fue algo acordado, no es que se borró".

Para completar los datos de esta desvinculación, Ochoa concluyó que "Valen había arreglado dos veces, después le fueron cambiando las cuestiones contractuales y no podía cumplir, entonces... Está en Olga". Además de estas bajas, también se dio a conocer que la hija de Mario Pergolini renunció al formato, hecho que sumó nuevos desencuentros en el grupo.

De esta forma, el reality afronta dificultades en su organización diaria con un elenco integrado por Sofía Gonet, Juli Poggio y La Reini, en medio de discrepancias sobre las condiciones contractuales acordadas.