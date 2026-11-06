Ángela Torres estalló de celos al ver a su novio muy cerquita de otra famosa

Ángela Torres y su novio Marcos Giles están en el centro de la escena mediática tras la difusión de una breve filmación realizada en la cancha de Boca. Durante el último superclásico entre el club xeneize y River, la periodista Sofi Martínez acudió al estadio para grabar contenido dedicado a su popular canal de Youtube sobre eventos deportivos. En ese contexto, se dio un breve encuentro donde se la observó conversando alegremente con la pareja de la cantante.

El fragmento de apenas 20 segundos provocó el interés de la prensa en la entrega de los premios Ídolo, donde ella fue considerada "la más linda y elegante del evento". La charla cotidiana rápidamente encendió las alertas entre las seguidoras digitales por la cercanía física que exhibían ambos durante el diálogo. La situación derivó en discusiones cruzadas entre usuarias que se acusaban de subir las imágenes para generar lío.

Las repercusiones generaron un acalorado debate entre las seguidoras de una y otra parte, mientras en el ámbito digital se habla de sospechas de celos y de cierta distancia con su novio. Aunque todo se mantiene como una habladuría sin confirmación oficial y muchos señalan que "la gente es mala y comenta", otros tantos recuerdan la popular frase de que "cuando el río suena, agua trae".