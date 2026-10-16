Ángela Torres podría ser Lucía Galán en la nueva película de Pimpinela

Lucía Galán, Joaquín Galán y Ángela Torres protagonizaron un momento muy especial durante su paso por Nadie dice Nada, el programa de Luzu TV. Los hermanos visitaron el estudio y sorprendieron a todos al revelar detalles del largometraje que repasa su trayectoria.

Los hermanos confirmaron que el año que viene se viene la película de nuestra vida. Durante la charla, la cantante miró fijamente a la integrante del programa y le dijo que hay una persona en esta mesa que podría ser candidata a actuar de mí.

Ante la sorpresa generalizada, la joven artista confirmó que ya estaba al tanto de esa posibilidad y expresó su entusiasmo por sumarse al elenco. Ella reaccionó ilusionada y afirmó "Sí, soy candidata, me enteré hace poco", para luego manifestar su profunda admiración hacia el dúo.

La artista admitió que sería una experiencia hermosa y agregó "Sería increíble. Sería muy lindo hacerlo, estamos organizándolo, empezando a hablar. Yo aún sé poquito del proyecto, pero cuando me lo contaron me entusiasmó muchísimo", dejando en claro que es muy fanática de los músicos.

Los célebres hermanos explicaron que la producción audiovisual estará basada íntegramente en hechos reales de sus vidas. Además explicaron que habrá diversos intérpretes encargados de encarnarlos en las diferentes etapas de su historia personal y profesional.

Antes de finalizar la entrevista, la voz femenina del grupo musical apeló al humor para dirigirse nuevamente a la joven. Entre risas le comentó "No te sientas obligada, pero me decepcionaría muchísimo que no lo hagas", generando las carcajadas de todos los presentes.

El proyecto cinematográfico del legendario dúo empieza a dar sus primeros pasos firmes dentro de la industria. Por el momento, la exparticipante de diversos éxitos televisivos demostró sus enormes ganas de actuar, aunque su contratación definitiva aún no fue confirmada de manera oficial.