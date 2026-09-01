Ángela Torres reveló el maltrato que sufrió por parte de Tinelli y su equipo

Un clima festivo y distendido en una emisión de streaming se transformó de manera sorpresiva en un escenario de reclamos del pasado. Durante una transmisión especial del canal Luzu TV, la cantante Ángela Torres confrontó cara a cara al histórico conductor Marcelo Tinelli sobre las dificultades que vivió años atrás durante su participación en el certamen Bailando.

La situación se desarrolló en el programa especial Nadie Dice Match, conducido por Tinelli junto a Nico Occhiato y Martín Garabal. Los presentadores llamaron la atención desde el inicio al lucir trajes oscuros y anteojos de sol, recreando la estética del clásico ciclo televisivo CQC conducido por Mario Pergolini. En medio de las bromas habituales, Ángela Torres, quien recientemente celebró su cumpleaños, apareció en el estudio y decidió abordar sin filtros las situaciones difíciles que atravesó en el programa de televisión de Tinelli.

Frente al conductor, la artista tomó la palabra y expresó con firmeza: "Cuando yo estaba en tu programa, la pasé para el ort…,yo te lo digo y no tengo problema". Ante la sorpresa de los presentes, Torres profundizó sobre los motivos de su malestar, desligando en parte la responsabilidad directa del animador. En su explicación, la joven aclaró: "En ese momento cuando la pasé mal no era por lo que vos me decías, sino que era por lo que me decían en los alrededores de tu programa".

La cantante ya había compartido en ocasiones previas que durante aquella etapa en el certamen sufrió bullying vinculado a su aspecto físico, lo que afectó significativamente su salud emocional y bienestar personal debido a la intensa exposición mediática. En la misma línea de su reclamo actual, la intérprete expuso públicamente que "La pasé mal" por la repercusión que tenían esos comentarios en su vida cotidiana.

El tenso cruce continuó cuando Ángela Torres decidió dar intervención a su novio, Marcos Giles, quien se encontraba presente en el set de grabación. Al dar el pase a su pareja, la cantante manifestó: "En este caso no voy a ser yo la que te diga, va a ser Marcos (Giles) que está en mi defensa siempre que se lo necesite". En ese instante, Giles se levantó de su lugar, se aproximó a Marcelo Tinelli y le lanzó de forma tajante: "Te hiciste el bol…".

La actitud de la pareja generó asombro inmediato tanto en el conductor como en el resto de los integrantes de la mesa. Además, en redes sociales circuló la transcripción del momento en que Torres recordó el conflicto diciendo: "Cuando yo estaba en tu programa yo la pasé mal, la pasé para el orto. No era por lo que vos me decías, era por lo que me decían los alrededores".

A pesar de haberse producido en un marco donde predominaba el humor, la intervención evidenció que las secuelas del hostigamiento sufrido años atrás persisten como un recuerdo doloroso para la artista.