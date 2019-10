Angelici dijo que no le gustaron los dichos de Alfaro después de la derrota ante River

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, sostuvo hoy que las declaraciones del entrenador Gustavo Alfaro, tras quedar eliminado el "Xeneize" contra River en la Copa Libertadores, "no fueron las más afortunadas, pero ya tendrá la chance de aclararlo".



"(Alfaro) declara muy bien, con gran léxico. Después de este partido y el dolor que te produce, hizo estas declaraciones que no fueron las más afortunadas, pero ya tendrá la chance de aclararlo", dijo Angelici en declaraciones a la AM 770, Radio Cooperativa.



Al término del partido que Boca le ganó 1-0 a River en la Bombonera hace una semana, y que no le alcanzó debido a que en el estadio Monumental el "Millonario" había ganado 2-0, Alfaro anunció en rueda de prensa que en diciembre dejaría de ser el DT boquense "para poder disfrutar" de su familia.



El presidente de Boca, que dejará el cargo cuando se realicen las elecciones el 8 de diciembre próximo, agregó que el director técnico "sabe que tiene contrato hasta fin de año".



"Hay elecciones y las nuevas autoridades son las que definirán sobre su cargo", añadió Angelici.



El dirigente se refirió también a las declaraciones del presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, y del entrenador Marcelo Gallardo, sobre la actuación del arbitro Wilton Sampaio esa noche.



"Nosotros somos distintos a ellos. Cuando uno gana las cosas se hacen más fáciles. Yo del arbitraje no me quejo. Cuando designaron árbitros argentinos congelaron el VAR. De esa manera, no intervinieron para no causar una polémica en el arbitraje argentino", analizó Angelici.



En cuanto a su futuro, el presidente del club de la Ribera durante los períodos 2011/15 y 2015/19, señaló que "el 8 de diciembre doy un paso al costado. El próximo presidente sabrá qué hacer con el director deportivo y el nuevo entrenador".