Angelini dijo que en el PRO "quedó establecido" que Rafecas "no es el mejor" para la Procuración

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, afirmó que en ese espacio "quedó bien establecido" que el candidato propuesto por el gobierno para la Procuración General de la Nación, Daniel Rafecas, "no es el mejor nombre para ocupar ese lugar", por lo que dijo confiar en que "todo el bloque" lo rechace en el Senado, y admitió que existe "una discusión" con la UCR sobre a cuál de los dos socios de Juntos por el Cambio le corresponde postular al Auditor General de la Nación.



"Rafecas no puede ocupar ese cargo y confío en que todo el bloque nuestro del Senado se manifieste en contra", expresó Angelini en una entrevista con Télam.



En ese sentido, sostuvo que "ojalá lo haga también todo el interbloque" y advirtió que "desde el PRO quedó bien establecido en la última reunión que no es el mejor nombre para ocupar ese lugar".



La nominación de Rafecas al cargo de Procuración General de la Nación recibió cerca de 650 apoyos y tres impugnaciones, al concluir el plazo estipulado para presentar avales o recurrir la postulación, y ahora debe ser resuelta por el Senado.



Consultado, por otra parte, sobre a cuál de los socios de Juntos por el Cambio le compete nominar al Auditor General de la Nación, cargo que le corresponde al partido opositor con mayor número de legisladores en el Congreso, reconoció: "Hay una discusión ahí entre el PRO y la UCR".



"Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo para poner los mejores nombres en un lugar importante que es nada más y nada menos que la Auditoría", expresó el diputado nacional y sostuvo que "en las próximas semanas habrá una definición de eso para presentar el nombre al Poder Ejecutivo Nacional".



Sobre la posible postulación de Miguel Ángel Pichetto, mencionada por algunos sectores del PRO, afirmó: "Me parece un excelente nombre para ese lugar. Ojalá que sea Pichetto y si no lo es, va a ser en base a un acuerdo que hayamos tenido con el radicalismo, como corresponde".