“Ani… el Mucamo” llega al Teatro del Bicentenario con una comedia de enredos

La comedia teatral “Ani… el Mucamo” llegará este jueves 8 de octubre a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, donde se presentará desde las 21:30 con una historia atravesada por el humor, los enredos y situaciones inesperadas.

La obra tiene como protagonista a Facundo, un hombre que atraviesa una ruptura amorosa y se encuentra en un momento de desorden personal. Ante esta situación, su amigo Esteban intenta ayudarlo con una particular propuesta: contratar un servicio doméstico cama adentro.

Así aparece Ani Roselot, el mucamo que llega con la misión de reorganizar la vida cotidiana de Facundo. Sin embargo, su incorporación termina generando una serie de situaciones que modifican por completo la dinámica entre los personajes.

La propuesta teatral se desarrolla a partir de los equívocos y las situaciones inesperadas que surgen con la llegada de Ani, en una comedia que busca generar una noche de entretenimiento y risas para el público sanjuanino.

Datos de la función

La presentación será el jueves 8 de octubre a las 21:30 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

La función está destinada a mayores de 15 años y la entrada general tiene un valor de $15.000.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario o a través de TuEntrada.com.