Anita Espasandín y Benjamín Vicuña quedaron en el centro de las versiones de separación luego de que en distintos programas de espectáculos aseguraran que la relación atravesaba un desgaste por los conflictos del actor con la China Suárez. Frente a la ola de rumores, la empresaria decidió reaparecer en sus redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida.

En medio del revuelo mediático, Espasandín compartió una imagen junto a una numeróloga y consultora psicológica acompañándola con una frase sugestiva sobre su presente personal. “Hoy conocí a Juli, numeróloga y consultora psicológica, y me acomodó los patitos”, escribió en su cuenta de Instagram, dejando entrever que buscó ordenar sus emociones tras días agitados.

Los trascendidos previos indicaban que la economista se habría sentido incómoda por la constante exposición pública derivada de las disputas familiares de su pareja. Incluso se llegó a mencionar que la distancia laboral del actor chileno entre Madrid y Buenos Aires habría enfriado el vínculo durante las últimas semanas.

Por su parte, Benjamín Vicuña también salió al cruce de las versiones de ruptura al ser consultado por la prensa televisiva a la salida de un evento. “Eso no es verdad, estamos bien; estuve trabajando mucho entre España y Argentina y vine toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien”, aseguró el actor para desactivar las especulaciones.

De esta manera, ambos protagonistas buscaron llevar tranquilidad a su entorno y ponerle un freno a los comentarios sobre un supuesto distanciamiento definitivo. Mientras el actor cumple con sus compromisos laborales en el país, la pareja intenta mantener un perfil más reservado lejos de las polémicas ajenas.