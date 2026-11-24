Durante su participación en el ciclo televisivo PH, Podemos Hablar, Anita Espósito dejó completamente impactado al conductor Andy Kusnetzoff y a los demás invitados con una revelación inesperada. La hermana de Lali Espósito e integrante del programa Patria y Familia de Luzu TV confesó haber atravesado episodios de extremo peligro durante su juventud, asegurando de manera contundente que estuvo presente en medio de tiroteos.

Al profundizar sobre aquella etapa de su vida, la comunicadora explicó cómo solía exponerse sin medir las verdaderas consecuencias de sus actos. "Cuando yo era adolescente era absolutamente inconsciente. O sea, tenía buena conducta, pero siempre estaba en situaciones al límite, como por ejemplo haber estado en tiroteos", detalló frente a las cámaras del canal Telefe ante la mirada atónita del presentador.

El primer hecho ocurrió cuando su familia residía en el barrio porteño de Parque Patricios y ella acudía habitualmente a la cancha para apoyar al club local. "En ese momento nosotros vivíamos en Parque Patricios y había dos ligas de fútbol, una en la A y una en la B. En ese momento Huracán estaba en la B y todos los que vivíamos en Parque Patricios íbamos a alentar muchísimo a Huracán porque toda la gente del barrio iba", contextualizó la joven.

La situación se tornó crítica al finalizar un encuentro deportivo específico entre el equipo de su barrio y un rival histórico. "Una vez fuimos a ver Huracán-All Boys. Cuando estábamos volviendo en los micros de la sede, la policía empezó a los tiros, empezó a romper todos los vidrios. Tuvimos que hacer cuerpo a tierra", rememoró la figura de Luzu TV sobre el violento operativo.

A pesar de la gravedad de aquel enfrentamiento armado en el transporte, ella misma reconoció que en ese entonces no lograba dimensionar el riesgo real que corría su integridad física. "Me encontré en muchas situaciones así, pero con cierta inocencia", reflexionó sobre su actitud juvenil frente a esos contextos sumamente hostiles.

Sin embargo, el ámbito futbolístico no fue el único escenario donde su vida corrió peligro, ya que también experimentó una balacera durante una salida nocturna. "También me pasó de ir a bailar a un boliche muy picante, que se peleen dos bandas que vendían estupefacientes, que se pique adentro del boliche y que haya disparos. Yo agarraba mis cositas y salía corriendo", relató sobre ese segundo episodio.

Frente a la consulta de Kusnetzoff respecto a si sus padres, Majo Riera y Carlos Espósito, estaban al tanto de estas peligrosas vivencias, la respuesta fue negativa. "No decía nada, ¡ni a gancho! Mirá si no me dejaban salir", confesó entre risas, dejando en claro que ocultaba la verdad para conservar sus permisos. Con los años, Anita Espósito logró tomar verdadera conciencia de la magnitud de aquellos hechos de los que afortunadamente salió ilesa.