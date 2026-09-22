Anmat aprobó un nuevo medicamento que ayuda a adelgazar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica autorizó una alternativa semanal de 7,2 mg para tratar a personas adultas con obesidad, tengan o no diabetes. La medida amplía el abanico de opciones destinadas a personalizar la atención de esta afección crónica según las metas y el avance de cada individuo.

Hasta el momento, la presentación Wegovy disponía de aplicaciones de mantenimiento de hasta 2,4 mg. La reciente determinación habilita a alcanzar los 7,2 mg semanales mediante las presentaciones existentes, por lo que no hace falta implementar un dispositivo diferente.

El aval regulatorio se basó en las pruebas clínicas STEP UP y STEP UP diabetes, en las que se evaluó a 1.407 personas con obesidad sin diabetes tipo 2 y a 514 pacientes con ambas condiciones. Todos recibieron la aplicación semanal de 7,2 mg acompañada por cambios en el estilo de vida.

Entre quienes no presentaban diabetes, los datos mostraron una disminución media del peso cercana al 21% al cabo de 72 semanas. Además, cerca de 1 de cada 3 participantes redujo su peso en un 25% o más.

“La obesidad requiere un abordaje individualizado. No todas las personas parten de la misma situación ni responden de igual manera al tratamiento. Contar con una nueva alternativa permite adaptar mejor la estrategia terapéutica a la realidad de cada paciente”, señaló Natalia Pugnaloni, directora de Asuntos Médicos, Regulatorios y Calidad de Novo.

Asimismo, añadió: “En obesidad, alcanzar un descenso de peso clínicamente relevante puede significar algo diferente para cada persona. El estudio STEP UP refuerza conceptos que ya conocemos, la respuesta al tratamiento con GLP-1 es dosis dependiente, por eso es muy importante la titulación acompañada de la supervisión de un profesional de la salud. Disponer de distintas alternativas da mayor flexibilidad para individualizar el tratamiento en función de la respuesta y los objetivos de cada paciente”.

Las evaluaciones reflejaron evoluciones desde aproximadamente la cuarta semana, manteniendo una baja constante a lo largo del proceso. En el grupo con respuesta rápida, la contracción del peso corporal promedió casi un 28% hacia las 72 semanas. El margen de seguridad registrado resultó congruente con el comportamiento previo reportado para la sustancia.

Respecto al tipo de tejido reducido, las pruebas indicaron que aproximadamente el 84% de la masa perdida correspondió a grasa, con preservación de la estructura muscular.

“En obesidad, el objetivo va más allá de bajar determinado número de kilos. También importa cómo se produce ese descenso y qué impacto puede tener sobre la salud integral de la persona. Que la mayor parte del peso perdido corresponda a masa grasa es un dato clínicamente relevante”, sostuvo Pugnaloni.

El fármaco pertenece a la familia de los agonistas del receptor GLP-1, se aplica de manera semanal y está prescrito como acompañamiento de planes alimentarios hipocalóricos y mayor actividad física para el manejo del peso en adultos con obesidad o sobrepeso acompañado de al menos una condición médica vinculada. La indicación abarca también a adolescentes desde los 12 años con obesidad y un peso superior a los 60 kg, conforme lo establecido en el prospecto aprobado.

La alternativa de 7,2 mg brinda una variable más para realizar ajustes en el marco del cuidado integral de la salud, bajo el principio de que la fijación o variación de las dosis debe contar de forma obligatoria con la indicación y el seguimiento de un médico.