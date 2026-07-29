Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con su intención de desregular la venta de medicamentos, se oficializó la autorización de venta libre para diez grupos de medicamentos que hasta ahora requerían receta.

Esto implica que, a partir de ahora, ya no se podrán comprar con descuento en las farmacias. El listado incluye remedios para problemas digestivos, antihistamínicos y productos oftalmológicos.

La Disposición 4714/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial indica que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) estableció la condición de venta libre para diez grupos de medicamentos que hasta ahora solo podían adquirirse con prescripción médica.

Entre los principios activos incluidos están la trimebutina maleato, en comprimidos o cápsulas de 100 miligramos; la levocetirizina diclorhidrato, en comprimidos, cápsulas o solución oral de 5 miligramos o 5 miligramos por mililitro; y la fexofenadina clorhidrato, en presentaciones orales de 60 y 120 miligramos o soluciones de 6 miligramos por mililitro. Se trata de productos utilizados ante diagnósticos como problemas digestivos y alergias.

Además, se incluyen los medicamentos con dimenhidrinato de 50 miligramos, en comprimidos o cápsulas, y los que contienen carboximetilcisteína en una concentración de 5 gramos cada 100 mililitros, comercializados como jarabe o solución oral. También pasan a ser de venta libre productos oftálmicos como las soluciones estériles que combinan nafazolina clorhidrato y feniramina maleato, así como las elaboradas con olopatadina clorhidrato en concentraciones de 0,1 o 0,2 gramos cada 100 mililitros.

La disposición abarca también lociones de uso tópico con cloruro de aluminio hexahidratado al 20% y con ivermectina en una concentración de 0,5 gramos cada 100 gramos. Sumado al polvo de administración oral o tópica compuesto por carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata.

“Desde el inicio de la gestión iniciamos un proceso para revisar qué medicamentos podían pasar de venta bajo receta a venta libre, con el objetivo de ampliar las opciones, favorecer la competencia y facilitar el acceso a medicamentos seguros y eficaces para afecciones de baja complejidad”, celebró el ministro de Salud, Mario Lugones.

Los datos disponibles, sin embargo, muestran que durante el tercer trimestre de 2025 se comercializaron 5,4 millones de unidades menos que en igual período de 2023.

Al tiempo que la industria farmacéutica aumentó 14% su facturación real desde la llegada de Javier Milei al poder, de acuerdo a un relevamiento de Instituto Argentina Grande (IAG). En tanto, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre 2024, mostró que las ventas de medicamentos habían caído cerca de 7,8% interanual, equivalente a unos 61 millones de unidades menos respecto de 2023.

Libre y sin descuento

Para justificar la medida, la disposición publicada en el Boletín Oficial alude a otra norma dictada por este gobierno: la Resolución 284/2024, de marzo de 2024, que encomienda a la ANMAT la revisión de la condición de venta de determinados medicamentos “pudiendo declarar de venta libre a aquellos de probada calidad, seguridad y eficacia, que a través de la permanencia en el mercado nacional bajo condición de venta bajo receta, al menos durante los últimos 5 años, han probado la ausencia de efectos adversos graves, que afectaren el balance riesgo-beneficio”.

A partir de esa decisión el organismo ya había aprobado la venta libre de prazoles, medicamentos compuestos por Acetilcisteína y formulaciones con Retinol o Retinaldehido, Alantoína, Tocoferol, Ácido Bórico y Óxido de Zinc, además de Amorolfina y Aciclovir.

Según consignó Infobae, el Gobierno puso como referencia el caso de los prazoles –reductores de ácido gástrico- porque tras el cambio en su condición de venta, entre mayo de 2024 y junio de 2026, esos medicamentos aumentaron entre 30,2% y 40,4%, mientras el IPC general subió 94,7% en el mismo período.

Lo que no contempla la comparación es el descuento en farmacias a través de coberturas de obras sociales y empresas de medicina prepaga. Esos descuentos se pierden con el pase a venta libre.

Remedios en cualquier parte

La medida se conoce cuando la gestión de Javier Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, avanzan en su intención de desregular el mercado farmacéutico (entre otros).

Para las farmacias, el mega proyecto desregulador en marcha implica perder la exclusividad en la comercialización de remedios. Porque se apunta a que los productos de venta libre puedan ser adquiridos en distintos comercios, e incluso por canales digitales.

Esto ya encendió las alarmas del colectivo de farmacéuticos. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, dijo a Perfil que la iniciativa representa un retroceso en materia sanitaria y advirtió que podría traer consecuencias similares a las registradas durante la década del ’90, cuando el mercado estuvo desregulado.

“Es una medida que pone en riesgo la salud pública. Pretender que un medicamento pueda ser manipulado por cualquier persona sin formación no le hace bien a nadie”, sentenció.

No es la primera vez que se da esta discusión. El avance de los medicamentos de venta libre ya generaba advertencias a fines de 2024. “Si no hay fiscalización se abre la posibilidad de que aparezca el mercado negro de falsificaciones. En los ’90 la situación terminó con la mafia de los medicamentos, el ‘caso efedrina’. Hay un montón de ejemplos”, decía por entonces a este diario Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

Sobre la intención de habilitar supermercados y otros espacios no especializados como puntos de venta, alertaba: “Un medicamento es un producto químico con implicancias de control de temperatura y humedad. Si está al rayo del sol nadie puede garantizar que no se alteró (…) Cuando hay una detección de algún problema dentro del sector, tenemos un sistema de alertas porque las farmacias somos efectores periféricos de farmacovigilancia. Si está dentro del canal farmacéutico, en 48 horas se retira todo. En cambio, si hay algo falsificado y está en otro lado, ¿cómo se entera la gente?”.



