La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país el uso, la comercialización y la distribución de dos lotes de Átomo Desinflamante, luego de que miles de unidades fueran robadas de una planta farmacéutica ubicada en Haedo.

La medida fue oficializada este jueves mediante la Disposición 4753/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tiene carácter preventivo ante la posibilidad de que los productos sustraídos sean ofrecidos a consumidores por fuera de los canales oficiales.

En total, fueron robadas 9.100 unidades de las dos presentaciones alcanzadas por la prohibición. La empresa informó que los productos fueron sustraídos cuando ya estaban terminados, pero ninguno de los lotes había sido comercializado previamente.

Cuáles son los lotes prohibidos

La prohibición de Anmat alcanza exclusivamente a dos productos de Gramon Millet S.A.:

Átomo Desinflamante Forte x 100 gramos, crema, lote 00023, vencimiento 05/28.

Átomo Desinflamante Clásico x 110 gramos, crema, lote 00214, vencimiento 05/28.

Según la documentación oficial, del primer producto fueron sustraídas 5.740 unidades, mientras que del segundo fueron robadas 3.360 unidades.

El hecho ocurrió en las instalaciones de Dalban Pharma S.A., planta Haedo, donde se realizaban tareas de preparación, empaque y acondicionamiento de mercadería perteneciente a distintas compañías.

Tras el robo, los remanentes de esos lotes que permanecían en la planta fueron enviados a destrucción, de acuerdo con lo informado por la empresa.

Por qué Anmat prohibió las cremas

El organismo explicó que las unidades robadas quedaron fuera de la cadena formal de distribución, por lo que no existe forma de garantizar que hayan mantenido las condiciones adecuadas de seguridad y conservación.

La denuncia policial realizada por Dalban Pharma indicó que durante el robo fue sustraída “mercadería de terceros que contratan los servicios de preparado, empaque, acondicionamiento”.

Ante la posibilidad de que las cremas sean comercializadas en comercios, plataformas digitales o circuitos informales, ANMAT decidió prohibir su uso y comercialización como medida preventiva.

El objetivo es evitar que consumidores puedan adquirir productos cuya procedencia y condiciones de conservación no puedan ser verificadas.

La decisión fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Qué productos están alcanzados

La medida no afecta a todas las presentaciones de Átomo Desinflamante que se encuentran disponibles en el mercado.

La prohibición se limita exclusivamente a los dos lotes detallados por Anmat: Átomo Desinflamante Forte lote 00023 y Átomo Desinflamante Clásico lote 00214, ambos con vencimiento en mayo de 2028.

Por eso, el organismo puso el foco en identificar esas presentaciones específicas que fueron sustraídas de la planta de Haedo y que podrían ingresar al mercado por canales no autorizados.