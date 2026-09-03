La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país una serie de rellenos faciales luego de que una mujer denunciara haber sufrido lesiones en el rostro tras su aplicación.

La paciente se comunicó con el organismo para informar sobre la venta de productos médicos inyectables a través de un usuario de Marketplace y un número de WhatsApp. Como parte de su presentación, aportó capturas de las conversaciones mantenidas con el vendedor y fotografías de las lesiones que, según sostuvo, aparecieron después de utilizar el producto.

Además, la mujer informó que había realizado una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Avellaneda-Lanús.

Qué encontró Anmat

A partir de la denuncia, los inspectores verificaron que en redes sociales se ofrecían rellenos dérmicos con ácido hialurónico y lidocaína bajo las marcas “Bio Belle. Lab. NouvelleVie” y “Belle Forme. NewLife Lab”.

Los productos se comercializaban en distintas presentaciones, entre ellas viales y jeringas prellenadas, con envases rotulados en inglés.

Anmat consultó sus registros oficiales y determinó que no existían productos registrados bajo esas denominaciones. También comprobó que Beauty Endless Distribuidora, Lab. NouvelleVie y NewLife Lab no estaban habilitadas ante el organismo para fabricar, importar o comercializar productos médicos.

La prohibición alcanza a todo el país

Ante las irregularidades detectadas, la Anmat resolvió prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todas las presentaciones y lotes de los productos identificados como Bio Belle y Belle Forme.

La medida quedó formalizada mediante la Disposición 5486/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El organismo justificó la decisión en la necesidad de prevenir posibles riesgos para la salud, debido a que no se conocen las condiciones en las que fueron elaborados los productos ni existe constancia de controles sanitarios sobre ellos.

Qué pasó con las lesiones denunciadas

Un punto clave del expediente es que la Anmat no determinó que el relleno haya causado las lesiones. Lo que consta oficialmente es que la mujer denunció daños en el rostro y afirmó que estos se produjeron después de la aplicación del producto.

A partir de la investigación, el organismo dio intervención a su área de Asuntos Judiciales para evaluar si corresponde ampliar la denuncia y ordenó comunicar la prohibición a las autoridades sanitarias y a Defensa del Consumidor.

La medida busca evitar que productos médicos inyectables sin registro ni habilitación continúen siendo ofrecidos y utilizados, especialmente a través de canales de venta informal como redes sociales y aplicaciones de mensajería.