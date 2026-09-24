La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país el uso, comercialización, publicación y distribución de productos para administración en humanos que declaren contener retatrutide o retatrutida, una sustancia que se promociona para bajar de peso y que todavía se encuentra en etapa de investigación clínica. La medida también alcanza a los productos ofrecidos mediante plataformas de venta electrónica.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 6140/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La prohibición comprende todos los lotes, tamaños y presentaciones de estos productos y se mantendrá vigente hasta que cuenten con la autorización correspondiente de la autoridad sanitaria.

Qué productos quedaron prohibidos

La medida no está dirigida contra una marca determinada. Alcanza a cualquier producto para uso humano que declare contener retatrutide o retatrutida como ingrediente, independientemente de su presentación o fabricante.

Según Anmat, actualmente no existen en Argentina especialidades medicinales comercializadas que contengan esta sustancia. La retatrutida continúa bajo investigación clínica por sus potenciales efectos en pacientes con diabetes tipo II y dificultades para controlar la glucemia.

La única excepción contemplada en la disposición corresponde a productos utilizados dentro de investigaciones clínicas que hayan sido expresamente autorizadas por Anmat.

Cómo detectaron las ventas por internet

La investigación se inició después de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibiera una denuncia por correo electrónico sobre dos enlaces web en los que se ofrecían productos que declaraban contener retatrutida.

El organismo ya había advertido durante septiembre sobre la comercialización por internet y WhatsApp de distintos productos inyectables que declaraban contener péptidos. Entre ellos figuraban retatrutida, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP.

En ese momento, Anmat señaló que esos productos no contaban con autorización como especialidades medicinales y que se desconocían sus fabricantes, composición y condiciones de elaboración. Por esa razón, tampoco podían garantizarse su calidad, seguridad ni eficacia.

Qué advirtió el organismo

La Anmat explicó que los productos alcanzados por la nueva prohibición carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa vigente.

Además de prohibir su comercialización y distribución, la disposición incluye expresamente su publicación y oferta a través de plataformas de venta electrónica. El organismo también amplió una denuncia judicial vinculada con la comercialización de estos productos ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora.

La autoridad sanitaria recomienda no adquirir ni utilizar productos inyectables que no cuenten con la correspondiente autorización. En el caso particular de la retatrutida, su utilización fuera de investigaciones clínicas autorizadas no permite garantizar su seguridad, debido a que la sustancia todavía se encuentra en etapa de investigación.