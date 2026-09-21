La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país la comercialización, distribución y uso de productos dermatológicos y otros artículos destinados a medicina humana que no contaban con la correspondiente autorización sanitaria. La medida fue formalizada este lunes mediante la Disposición 5970/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por una consumidora que había comprado por internet un producto promocionado para distintos tratamientos dermatológicos. Entre las indicaciones difundidas figuraban la remoción de verrugas y condilomas, el tratamiento de queratosis, tejido hiperplásico, cicatrices y peelings para piel acnéica y gruesa. Según el organismo, esas características permitían encuadrar los productos dentro de la categoría de medicamentos.

Qué detectó la investigación

Durante las actuaciones, la Anmat también verificó la existencia del sitio web de Laboratorio Caflab, donde se ofrecían otros productos similares. Al consultar sus registros, el organismo constató que la firma no figuraba inscripta en los rubros de medicamentos, productos médicos, productos para diagnóstico de uso in vitro ni productos cosméticos.

Además, la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud bonaerense informó que no había ningún establecimiento farmacéutico habilitado identificado como Laboratorio Caflab Applied Science. Tampoco figuraba registrada una habilitación o trámite de autorización para un establecimiento ubicado en la dirección consignada por la firma en Luis Guillón, provincia de Buenos Aires.

La advertencia de Anmat

En los fundamentos de la disposición, el organismo señaló que los productos no estaban registrados ante la Anmat y que se desconocían sus condiciones de fabricación y su composición real. También indicó que eran elaborados por un establecimiento sin habilitación sanitaria y dispensados fuera de un lugar autorizado.

Por esas razones, la autoridad sanitaria consideró que los artículos representaban un riesgo para la salud de los potenciales pacientes. La prohibición alcanza también a cualquier otra especialidad o preparación atribuida a la firma que carezca de autorización sanitaria para su elaboración, fraccionamiento o distribución.

También hubo otra prohibición

En una disposición publicada el mismo día, la Anmat prohibió además el uso, comercialización y distribución de determinadas unidades de productos médicos de la empresa Medtronic que habían sido denunciadas como robadas en Rosario.

La medida comprende reservorios para bombas de insulina Paradigm, sets de infusión subcutánea MiniMed y sensores Guardian 4 utilizados para el monitoreo continuo de glucosa. Según la Disposición 5979/2026, se trata de unidades individualizadas cuyo estado y condición actual se desconocen, lo que impide su fiscalización legítima conforme a la normativa vigente.

Por otra parte, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Anmat formuló una denuncia penal al considerar que los hechos vinculados con los productos dermatológicos podrían configurar la presunta comisión de un delito contra la salud pública.