La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de determinados insumos médicos en todo el país, luego de detectar irregularidades durante una inspección en una empresa de San Juan. El procedimiento se realizó en Insumed San Juan SRL, ubicada sobre avenida Alem 654 Norte, donde encontraron sistemas de aspiración endotraqueal con alteraciones en sus envases y etiquetas de camisolines descartables que resultaron falsificadas.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 7133/2026, publicada el miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial. El organismo consideró que los elementos identificados representan un riesgo potencial para los pacientes, debido a que no se pudieron garantizar sus condiciones de almacenamiento, funcionamiento y seguridad.

La inspección se desarrolló en un establecimiento que cuenta con habilitación del Ministerio de Salud de San Juan para comercializar insumos médicos descartables desde diciembre de 2024. Durante el procedimiento, los agentes solicitaron documentación que respaldara la adquisición de los productos, pero la firma no presentó las facturas correspondientes.

Detectaron 15 insumos médicos con irregularidades

Durante el operativo, los inspectores encontraron 15 unidades de un sistema de aspiración cerrado endotraqueal para adultos, de la marca VITAL-CATH, utilizado en procedimientos de atención médica.

Al examinar los envases, observaron que las bolsas internas contenían una etiqueta adicional con la inscripción KIMS - EO, sin información del importador ni del registro sanitario correspondiente.

Ante esta situación, retiraron una unidad para analizarla y dispusieron la inmovilización de las otras 14 dentro del establecimiento, hasta que la autoridad sanitaria determine su destino.

Posteriormente, la Anmat consultó a DCD Products SRL, empresa responsable del registro e importación del producto. Su director técnico confirmó que el lote había sido distribuido legalmente, pero que su fecha de vigencia había finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Además, identificó diferencias entre el envase examinado y la presentación original de la empresa. Según la documentación oficial, concluyó que la unidad había sido adulterada mediante la incorporación de un rótulo ajeno al producto.

También encontraron etiquetas falsificadas para camisolines

La investigación detectó otra irregularidad vinculada con productos identificados como DIMEX, una marca de indumentaria médica descartable.

En el depósito de la empresa sanjuanina se encontraron dos planchas con un total de 56 etiquetas destinadas a camisolines de un solo uso. Los rótulos compartían el mismo número de lote, pero presentaban diferentes fechas de vencimiento.

Para verificar su autenticidad, los inspectores consultaron a Cinmor SRL, titular del registro sanitario consignado en las etiquetas. La directora técnica informó que los rótulos eran falsificados y que el número de registro utilizado correspondía a barbijos, no a camisolines.

También detectaron diferencias en las dimensiones, la tipografía y la dirección de la empresa que aparecía impresa en las etiquetas. La firma aseguró que no había fabricado ni comercializado camisolines con ese número de lote.

La Anmat aclaró que durante la inspección no se encontraron camisolines que llevaran colocadas las etiquetas cuestionadas. Sin embargo, no descartó que pudieran existir productos con esas identificaciones en el mercado.

Qué productos quedaron prohibidos

La disposición nacional establece restricciones específicas para los sistemas de aspiración VITAL-CATH, referencia 62140M, lote 20120101, cuya bolsa interna presente el rótulo KIMS - EO sin los datos sanitarios correspondientes.

También prohíbe los productos identificados como DIMEX, camisolín de único uso, presentación de diez unidades, lote 0109POL16 y registro PM 2289-3.

La medida no implica que todos los productos de ambas marcas estén prohibidos, sino únicamente aquellos que coincidan con las identificaciones detalladas por el organismo.

Por otra parte, la Anmat dispuso dar intervención a su Dirección de Asuntos Jurídicos para evaluar la presentación de una denuncia penal. Esta decisión no significa que ya exista una condena o una responsabilidad penal determinada.

La prohibición deberá comunicarse a las autoridades sanitarias provinciales y a los organismos competentes. Hasta el momento, la documentación oficial no confirma que los insumos cuestionados hayan sido utilizados en hospitales o centros de salud de San Juan.