La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la suspensión total y el retiro inmediato del mercado de todos los productos elaborados con rosiglitazona. Este principio activo, utilizado habitualmente para tratar la diabetes tipo 2, dejó de ser seguro según el organismo sanitario nacional y el Laboratorio Beta S.A., que comercializaba la única marca vigente en el país llamada Glimide 8 mg en comprimidos recubiertos.

La resolución oficializada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 7557/2026 determinó que el balance entre los beneficios terapéuticos y los peligros de la sustancia ya no resulta favorable para la salud pública. Por este motivo, la autoridad sanitaria canceló todos los registros vigentes y vetó por completo la elaboración, importación, comercialización y uso de la droga tanto sola como combinada con otros compuestos químicos.

La decisión de las autoridades nacionales se fundamentó en rigurosas evaluaciones internacionales de farmacovigilancia y diversos estudios clínicos que alertaron sobre un incremento alarmante en los eventos adversos cardiovasculares graves. Entre las principales afecciones detectadas se destacan el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva, sin que existan mecanismos adicionales capaces de mitigar este peligro en quienes consumen la medicación.

Para tomar esta medida, el organismo evaluó más de 93.000 notificaciones de reacciones adversas registradas en la base mundial VigiBase, las cuales están vinculadas en su gran mayoría a trastornos del corazón. Además, se consideró la postura de la Agencia Europea de Medicamentos, entidad que ya había prohibido la venta del fármaco en Europa al concluir que los daños superaban ampliamente a los beneficios médicos.

En el caso de Estados Unidos, la administración local de alimentos y medicamentos nunca llegó a emitir una prohibición formal sobre este compuesto químico. Sin embargo, el producto conserva allí la advertencia máxima sobre peligros cardiovasculares y terminó siendo discontinuado a nivel comercial por el propio laboratorio innovador que lo desarrolló originalmente.

Ante esta alerta sanitaria, los especialistas y las autoridades médicas remarcan que los pacientes bajo tratamiento no deben interrumpir la toma de las pastillas por cuenta propia. Suspender de manera repentina una medicación destinada a controlar la diabetes puede desencadenar serias descompensaciones metabólicas o provocar subas muy bruscas de los niveles de glucosa en la sangre.

La recomendación central consiste en revisar los envases y blísteres disponibles en el botiquín del hogar para verificar si contienen rosiglitazona entre sus componentes. Con esa información precisa, los pacientes deben consultar de inmediato a su médico clínico o diabetólogo de cabecera para evaluar el cuadro y reemplazar el fármaco por una alternativa terapéutica vigente y segura.