La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional de un producto identificado como “VINT. Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos”, luego de comprobar que era ofrecido como producto de limpieza sin contar con la autorización correspondiente. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 3665/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La investigación comenzó a partir de tareas de fiscalización realizadas por el Servicio de Domisanitarios de la Anmat. Durante los controles, los inspectores detectaron que el producto era promocionado a través de internet como un limpiador multiuso apto para baños, cocinas, vidrios, electrodomésticos y superficies en contacto con alimentos, pese a no poseer los registros exigidos para este tipo de artículos.

Según detalló el organismo, el envase consignaba que era comercializado por The Vint Store S.A.S. y elaborado bajo determinados números de RNE y RNPA. Sin embargo, las verificaciones posteriores determinaron que no existían registros habilitantes como producto domisanitario ni establecimientos responsables autorizados para su elaboración y comercialización.

Además, la empresa MC Fragancias S.A., titular de un producto registrado con una denominación similar, informó que no reconocía como propio el artículo investigado ni la página web desde donde era promocionado, lo que profundizó las sospechas sobre su origen y trazabilidad.

Ante esta situación, la Anmatadvirtió que se desconocen las condiciones de fabricación, la formulación, la eficacia y la seguridad del producto. Por ese motivo, resolvió prohibir todos los lotes identificados como “VINT. Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos” cuando sean ofrecidos como productos de limpieza o domisanitarios.

La disposición también establece que la medida será comunicada a las autoridades sanitarias de las provincias, organismos de defensa del consumidor y áreas encargadas del monitoreo de plataformas digitales, con el objetivo de impedir su comercialización y proteger a los consumidores frente a posibles riesgos derivados de un producto sin controles ni autorización oficial.