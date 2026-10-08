Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

La escritora, poeta y ensayista canadiense Anne Carson fue distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que combina la tradición clásica con formas innovadoras de la literatura contemporánea. La Academia Sueca destacó su carácter audaz e inventivo y su particular diálogo con la cultura grecolatina.

Carson, de 76 años, nació en Toronto en 1950 y desarrolló buena parte de su trayectoria vinculada al estudio de las lenguas y la literatura clásicas. Su producción se caracteriza por cruzar poesía, ensayo, narrativa, traducción y otros formatos, con una fuerte presencia de la mitología y los textos de la Antigua Grecia.

La Academia Sueca justificó la elección señalando que Carson construyó, "en diálogo lúdico con la tradición clásica", nuevas formas para la literatura contemporánea. El reconocimiento, según la institución, está relacionado con una producción en la que el rigor de la filología convive con la búsqueda de nuevos significados poéticos.

Una obra entre los clásicos y la literatura contemporánea

El interés de Carson por el mundo clásico comenzó durante su adolescencia, cuando descubrió la poesía de Safo y empezó a estudiar griego antiguo. Posteriormente cursó estudios de Letras Clásicas y obtuvo un doctorado en la Universidad de Toronto. También desarrolló una extensa carrera docente en universidades de Canadá y Estados Unidos.

Su primer libro, Eros the Bittersweet, fue publicado en 1986 y abordó el deseo y el amor a partir de la literatura griega antigua. A partir de allí, Carson consolidó una escritura difícil de encasillar en un único género.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra Autobiography of Red, publicada en 1998, una novela en verso inspirada en el mito de Gerión. También publicó Men in the Off Hours, colección que combina poemas, prosa, traducciones y ensayos, y The Beauty of the Husband, una obra construida como un ensayo narrativo en 29 tangos.

Otro de sus trabajos destacados es Nox, de 2010, una obra experimental dedicada a la memoria de su hermano fallecido. Carson también realizó traducciones de autores clásicos como Safo, Sófocles y Eurípides, trabajos que la crítica considera parte central de su producción literaria.

Su capacidad para trasladar materiales de la Antigüedad al presente también puede verse en Norma Jeane Baker of Troy, una obra de 2019 que vincula la figura de Helena de Troya con la de Marilyn Monroe y combina literatura clásica, teatro y reflexión contemporánea.

Una trayectoria reconocida

Antes del Nobel, Carson había recibido numerosos reconocimientos. Entre ellos se encuentran el Griffin Poetry Prize y una beca MacArthur, además del Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020.

La escritora se encontraba en Islandia cuando recibió la noticia de la Academia Sueca. Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la institución, contó que Carson fue sorprendida por el anuncio y que en ese momento estaba "escuchando el viento".

El Nobel de Literatura está dotado en 2026 con 12 millones de coronas suecas. La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.