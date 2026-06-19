Anne Hathaway confirma su tercer embarazo junto a su esposo Adam Shulman

La familia de Anne Hathaway y Adam Shulman se agranda con la confirmación del tercer embarazo de la actriz de Hollywood. El anuncio oficial se realizó este viernes 19 de junio de 2026 a través de un video en la cuenta de Instagram de la artista de 43 años, donde se observa su vientre materno al ritmo de la canción Bebé, soy tuya de Barbara Lewis. La pareja, casada desde 2012, ya tiene dos hijos en común, Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6 años.

El anuncio digital de la ganadora del Óscar se produjo poco después de que trascendieran imágenes de sus vacaciones familiares en las playas de la Riviera Francesa. En dicho viaje, reportado por Page Six, la actriz disfrutaba de una jornada de descanso junto a su esposo de 45 años, sus hijos y amistades cercanas, dejando en evidencia su estado de gestación.

Este momento familiar coincide con una etapa de alta actividad profesional para la protagonista de El diablo viste a la moda. Recientemente presentó la secuela de dicha producción y el largometraje Mother Mary. Además, tiene en agenda los próximos estrenos cinematográficos de La Odisea, The End of Oak Street y Verity.

El camino hacia la maternidad ha sido un proceso complejo para la intérprete, quien en el pasado detalló públicamente sus dificultades de fertilidad. En 2024 reveló que sufrió un aborto espontáneo en 2015, mientras actuaba en la obra teatral Grounded, donde su personaje debía dar a luz en el escenario. Al respecto, la actriz relató que “la primera vez no llegó a término. Y estaba en una obra, y tenía que dar a luz cada noche”. Tras intentar disimular la situación, optó por contar la verdad a sus amistades en el backstage. Sobre esa etapa, la artista reflexionó que “es realmente duro querer tanto algo y preguntarte si es que estás haciendo algo mal”.

Posteriormente, al anunciar la llegada de su segundo hijo en 2019, la actriz dedicó un mensaje de apoyo a quienes enfrentan complicaciones similares, manifestando que “para todas las personas que están pasando por infertilidad y el infierno al tratar de concebir, por favor sepan que nunca fue un camino fácil en ninguno de mis embarazos. Les envío mucho amor”. En 2022, ya había expresado sus intenciones de ampliar la familia, ocasión en la que señaló que “puedo vernos buscando uno más. Hay una tendencia a representar en pantalla el proceso del embarazo o el tener hijos bajo una sola perspectiva, como si todo fuera positivo. Desde mi propia experiencia, es mucho más complicado que eso”.

Ante la intensa carga de trabajo actual, Hathaway remarcó el soporte constante que recibe de su esposo, quien se desempeña como actor y productor. La intérprete declaró a la revista PEOPLE que “él me apoya completamente. Este año en particular ha sido inusual. Ambos sabemos que quizá nunca vuelva a pasar algo así”. Asimismo, la actriz añadió que “tengo tanta suerte de que él sea la pareja con la que paso mi vida. Si no lo sabía antes de este último año, creo que ahora realmente lo sé porque con absolutamente todo él simplemente... está en todo. Mantiene el control de la situación”.