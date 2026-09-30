Anne Hathaway volvió a referirse a la Argentina y sorprendió con elogios para Lionel Messi y Joaquín Furriel. Durante una entrevista por el estreno de Verity, la actriz recordó su encuentro con el actor argentino y aseguró que el país tiene “tantos embajadores increíbles”.

La ganadora del Oscar conversó con TN Show junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett, sus compañeros en la película basada en la novela de Colleen Hoover. En medio de la charla, le preguntaron por la foto que tiempo atrás compartió con Furriel durante un evento de una reconocida marca de lujo.

Ante la consulta sobre si el argentino había hecho una buena promoción del país, Hathaway respondió de manera afirmativa y destacó también al polista Nacho Figueras. Sin embargo, Lionel Messi terminó ocupando un lugar central en su respuesta. “Tienen a su equipo de fútbol entero. Tienen a Messi”, expresó.

La particular anécdota del hijo de Anne Hathaway con Messi

La actriz contó además una divertida historia familiar para explicar el alcance que tiene la figura del capitán de la Selección Argentina.

Según relató, su hijo estaba conociendo a otro niño, pero ambos estaban tímidos y no encontraban un tema para comenzar a conversar. Fue entonces cuando Hathaway decidió intervenir y le preguntó al otro chico si le gustaba Messi.

El pequeño respondió que sí y el hijo de la actriz inmediatamente manifestó que también era fanático del futbolista argentino. A partir de ese momento, según contó Hathaway, los dos chicos conectaron rápidamente y terminaron convirtiéndose en amigos.

Anne Hathaway habló de su papel en “Verity”

Durante la entrevista, Hathaway también se refirió al personaje que interpreta en Verity, un thriller psicológico centrado en la obsesión, los secretos y la manipulación. La actriz explicó que uno de sus desafíos fue sostener la incertidumbre sobre cuál de las distintas versiones de su personaje es verdadera.

La película está basada en la novela homónima de Colleen Hoover y cuenta además con Dakota Johnson y Josh Hartnett entre sus protagonistas.

Johnson también habló sobre su relación con la Argentina y aseguró que disfruta especialmente de Buenos Aires, además de destacar a su gente, la comida y la cultura. Hartnett, en cambio, contó que todavía no visitó el país, aunque manifestó sus ganas de hacerlo.