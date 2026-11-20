Martín Anselmi protagonizó un tenso momento durante una conferencia de prensa del Elche, cuando le preguntaron por la falta de minutos del defensor argentino Kevin Lomónaco. El entrenador respondió con evidente molestia y cuestionó el planteo del periodista, que buscaba explicaciones por la escasa participación del exjugador de Independiente.

"¿No se preguntaron por qué no juega el suplente de Cubarsí en el Barsa? ¿No se lo preguntaron?", retrucó el técnico, en referencia al defensor del Barcelona. Además, consideró que se trataba de un "raciocinio muy lineal" y explicó que el precio de una incorporación no determina su lugar dentro del equipo.

Por qué Lomónaco todavía no juega en La Liga

El defensor argentino llegó al conjunto español en septiembre, durante el último día del mercado de pases, en una operación cercana a los cinco millones de dólares. Sin embargo, después de doce jornadas de competencia, todavía no debutó en el campeonato de primera división.

Su única presentación con la camiseta del Elche fue en la victoria por 3-1 frente a Pinatar, el 27 de octubre, por la primera ronda de la Copa del Rey. Anselmi recordó ese encuentro y sostuvo que la ausencia de nuevas oportunidades responde a cuestiones futbolísticas y no necesariamente a un problema individual.

"Lomónaco sí tuvo minutos en la Copa del Rey. Que no haya tenido más minutos fue porque no lo pidió el plan de partido", explicó el entrenador.

La respuesta del DT sobre su rendimiento

Anselmi también descartó que la falta de continuidad esté relacionada exclusivamente con el estado físico del defensor, aunque reconoció que no llegó en las mejores condiciones. Según explicó, el futbolista está progresando y entiende lo que el cuerpo técnico pretende de él.

"Lo que costó un futbolista es irrelevante porque es un futbolista del club como cualquier otro", manifestó. También insistió en que los jugadores que actualmente ocupan los puestos defensivos están respondiendo de buena manera.

El próximo compromiso del Elche

El conjunto dirigido por Anselmi se prepara para visitar a Levante el próximo lunes, en un encuentro correspondiente a La Liga. El Elche ocupa el puesto 18, con 10 puntos después de 12 fechas, y necesita sumar para intentar salir de la zona de descenso.

El entrenador dejó abierta la posibilidad de que Lomónaco tenga participación en los próximos compromisos. "A veces no te toca y cuando le llegue el momento lo hará muy bien", concluyó.