La Clave de la Seguridad Social es una herramienta indispensable para ingresar a Mi Anses y realizar distintos trámites y consultas sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina. También permite acceder de manera segura a información personal y prestaciones administradas por el organismo.

Quienes todavía no tengan una clave o la hayan olvidado pueden crear una nueva mediante los canales habilitados por Anses. El trámite puede hacerse por internet y también existen alternativas de atención a través del organismo.

Cómo crear o recuperar la clave de Anses

Para iniciar el procedimiento, el usuario debe ingresar al portal Mi Anses desde el sitio oficial del organismo e identificarse con su CUIL. Allí podrá seleccionar la opción destinada a crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social.

Luego deberá completar el proceso de validación de identidad requerido por el sistema. Una vez superada esa instancia, podrá establecer una nueva contraseña.

De acuerdo con la documentación oficial de Anses, la clave debe tener entre 8 y 15 caracteres y combinar letras y números, incluyendo al menos una letra mayúscula.

Una vez que el sistema confirme que la clave fue habilitada correctamente, el usuario podrá utilizarla para ingresar a Mi Anses y acceder a los servicios disponibles.

Para qué sirve la Clave de la Seguridad Social

La contraseña permite realizar gestiones de manera segura tanto desde el sitio web como desde la aplicación Mi Anses. Entre otras funciones, se utiliza para consultar información personal, revisar prestaciones y acceder a diferentes trámites previsionales y de seguridad social.

Desde Anses remarcan además que todos los trámites son gratuitos y recomiendan utilizar únicamente sus canales oficiales para evitar posibles estafas o el robo de datos personales.