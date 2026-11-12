Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un aumento del 2,17% en diciembre de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la inflación de octubre fue del 2,2%. Con la actualización, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 a aproximadamente $453.796,70, a lo que se sumará el medio aguinaldo y un eventual bono extraordinario.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo será de aproximadamente $226.898,35. Si el Gobierno mantiene el refuerzo de $70.000, el ingreso bruto total de diciembre alcanzaría los $750.695,05, antes de los descuentos correspondientes.

El incremento también alcanzará a las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales.

Sin embargo, mientras el aumento por movilidad se aplica automáticamente, la continuidad del bono de $70.000 todavía requiere una decisión oficial del Gobierno nacional.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en diciembre

Con la actualización del 2,17%, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $453.796,70.

Jubilación máxima: $3.053.622,04.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.037,36.

Pensiones no contributivas equivalentes al 70% de la mínima: $317.657,69.

Pensión para madres de siete hijos: $453.796,70.

Estos valores son estimaciones calculadas sobre los haberes vigentes en noviembre y todavía deben ser formalizados por ANSES.

En caso de mantenerse el bono extraordinario, quienes perciban la jubilación mínima cobrarían $523.796,70 antes de sumar el aguinaldo. Para los titulares de la PUAM, el ingreso mensual llegaría a $433.037,36 y, para las pensiones no contributivas mencionadas, a $387.657,69.

Cómo se pagarán el aguinaldo y el bono de $70.000

Diciembre tendrá un ingreso adicional para los jubilados y pensionados debido al pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo se calcula sobre el haber previsional y no incluye el bono extraordinario. Por ese motivo, quienes cobran la mínima recibirían aproximadamente $226.898,35 adicionales.

El refuerzo de $70.000 permanece sin actualización desde marzo de 2024. Si el Gobierno mantiene ese importe, el aumento porcentual del ingreso total será menor que el aplicado directamente sobre los haberes.

Cuánto aumentará la AUH en diciembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá una actualización vinculada con la inflación de octubre.

Con una suba del 2,17%, su valor general rondaría los $163.075 por hijo, aunque el importe definitivo dependerá de la resolución que publique ANSES.

Como ocurre habitualmente, se acredita de manera mensual el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los controles sanitarios y educativos.

La inflación en Cuyo superó el promedio nacional

El Indec informó que la inflación de octubre alcanzó el 2,2% a nivel nacional, por encima del 1,9% registrado en septiembre.

En Cuyo, región que integra San Juan, la suba de precios llegó al 2,3%, mientras que la variación interanual nacional fue del 33,1%.

El rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos del mes, con un 4,2%. Recreación y cultura registró una suba del 3,3%.

Pese a la diferencia regional, las jubilaciones se actualizan según el índice nacional, establecido por el Decreto 274/2024.

Cuándo cobrarán los jubilados en diciembre

El calendario previsto de ANSES contempla pagos entre el 9 y el 23 de diciembre, de acuerdo con la terminación del DNI y el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Los jubilados y pensionados podrán consultar la fecha de acreditación y los importes correspondientes a través de Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La actualización de diciembre será la última de 2026. En enero de 2027 se aplicará un nuevo incremento, determinado por la inflación de noviembre.