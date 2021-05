ANSeS lanzó el nuevo Programa Hogar: cómo inscribirse al subsidio al gas y qué beneficios trae

Este lunes, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) comenzó a acreditar los beneficios del Programa Hogar, el cual provee subsidios para a acceder a garrafas de gas de 10, 12 o 15 kilos de capacidad "a precios diferenciales", tal como establece en su página oficial.

Ante la llegada del invierno, el plan del Gobierno es que "todos los hogares no conectados a la red de gas natural puedan acceder a una garrafa". En esta marco, no sólo se estableció un precio máximo para la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en todo el país, sino que también se ofrece este subsidio para la compra de garrafas tanto de hogares como de "entidades de bien público", es decir, merenderos, comedores, clubes de barrio, entre otros.

De esta forma, los precios máximos de las garrafas según su kilaje, considerando también el IVA, el IIBB de cada provincia y el valor de los apartamientos máximos permitidos, son los siguientes:

10 kg., $ 429,73 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos: $499,84

12 kg., $ 515,68 + IVA e Ingresos Brutos + apartamientos: $599,82

15 kg., $ 644,59 + IVA e Ingresos Brutos + apartamientos: $749,76

Según estos valores, a los beneficiarios se les otorga $ 254 de subsidio por garrafa, el monto final fijado por la Secretaría de Energía, el cual controla todos los meses el mantenimiento de la asistencia.

Sin embargo, al cobro básico se le puede sumar un adicional durante los meses de invierno, si en la vivienda habitan más de 5 personas o para los habitantes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Carmen de Patagones, La Puna y Malargüe, quienes pueden solicitar garrafas adicionales.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A aquellas personas que no tienen servicio de gas natural en el hogar y cuyos ingresos mensuales sean de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles.

A quienes convivan con un familiar discapacitado y sus ingresos mensuales sean de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles.

A los habitantes de la Patagonia con ingresos mensuales de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles, o con un familiar discapacitado con ingresos de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles.

A comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país sin servicio de gas natural y que utilizan gas licuado envasado.

En función de los ingresos y de la conexión o no a la red de gas natural, ANSeS realiza el control y, si corresponde el derecho, deposita mensual y automáticamente, sin necesidad de hacer ningún trámite, en la cuenta bancaria del beneficiario el monto correspondiente al subsidio.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Hogares personales

Ningún integrante del grupo familiar puede tener un medidor de gas a su nombre.

Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en ANSeS.

Es posible chequear si los datos personales y del grupo familiar están registrados en Mi ANSeS

Se considerarán los ingresos del grupo familiar y se tomará aquel de mayor ingreso, el cual no debe superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles.

Si en la vivienda reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

Si la vivienda se encuentra en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Carmen de Patagones, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 2,8 salarios mínimos, o hasta 4,2 salarios mínimos si en el hogar reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente.

Entidades de bien público

Estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).

El Programa Hogar para Entidades de Bien Público no es compatible con el Programa Hogar para personas. Si ya sos beneficiario de este programa, deberás consignar los datos de una persona que no lo sea.



CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE

Ingresar a la página de ANSeS del Programa Hogar: Programa Hogar | anses

Iniciar la solicitud: ingresar con Clave de la Seguridad Social en el botón de "Iniciar Solicitud". A falta de Clave, es posible crearla en el momento.

Verificar y cargar los datos personales: en la columna izquierda, elegir Programas > Tarifa Social.

Verificar que los datos personales y las relaciones familiares estén actualizados.

Solicitar la Tarifa Social para Programa Hogar: seguir los pasos del sistema, es preciso elegir la opción "Programa Hogar".

Luego de seleccionar "Programa Hogar", es preciso responder una encuesta con una serie de preguntas sobre la situación personal y familiar.

Finalizar la solicitud aceptando los Términos y Condiciones.

El titular recibirá un correo electrónico con la constancia de solicitud del subsidio para la compra de garrafas. El organismo responderá entre los 20 y 35 días posteriores a que fue enviada, es posible chequear el estado de la petición en la web del ANSES.

En caso de tener los datos personales y los del grupo familiar registrados y no recibir aún el subsidio, se puede llamar al 0800-666-HOGAR (46427), 0800-666-1518 (Defensa del Consumidor) o la línea telefónica gratuita de la ANSES, 130 de 8 a 20.

FECHAS DE COBRO DEL BENEFICIO

DNI finalizado en 0: lunes 10 de mayo

DNI finalizado en 1: martes 11 de mayo

DNI finalizado en 2: miércoles 12 de mayo

DNI finalizado en 3: jueves 13 de mayo

DNI finalizado en 4: viernes 14 de mayo

DNI finalizado en 5: lunes 17 de mayo

DNI finalizado en 6: martes 18 de mayo

DNI finalizado en 7: miércoles 19 de mayo

DNI finalizado en 8: jueves 20 de mayo

DNI finalizado en 9: viernes 21 de mayo