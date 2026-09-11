Un grupo de beneficiarias de Anses puede alcanzar durante septiembre un ingreso superior a los $648.000 mediante la combinación de prestaciones nacionales. El beneficio está destinado a madres de siete o más hijos que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) y cumplen con los requisitos establecidos para recibir también la Prestación Alimentar.

La Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos equivale al haber mínimo jubilatorio. En septiembre de 2026, ese monto quedó establecido en $428.633,20. A esa cifra se suma el bono extraordinario previsional de hasta $70.000, por lo que las titulares que reciben el refuerzo alcanzan los $498.633,20.

Además, las beneficiarias alcanzadas por la categoría más alta de la Prestación Alimentar reciben otros $149.425 mensuales. De esta manera, la suma puede llegar a $648.058,20 durante septiembre.

Quiénes pueden cobrar los más de $648.000 de Anses

La Pensión No Contributiva está destinada a mujeres que tengan o hayan tenido siete o más hijos, incluidos los adoptados, sin importar su edad ni estado civil. La prestación es mensual y vitalicia.

Entre las condiciones se encuentra ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia en el país. Para las extranjeras, se exige una residencia mínima de 15 años. También deben cumplirse los requisitos socioeconómicos previstos para acceder a la prestación.

Por su parte, la Prestación Alimentar alcanza de manera automática a las madres con siete hijos o más que perciben esta PNC. Para las familias comprendidas en la categoría de tres o más hijos, el monto vigente es de $149.425.

Cómo tramitar la pensión

Las interesadas deben ingresar primero a Mi Anses y verificar que sus datos personales y vínculos familiares estén correctamente registrados.

Luego pueden acercarse sin turno a una oficina de Anses con el DNI y el formulario PS 6.18 de Solicitud de Prestaciones Previsionales. El trámite para acceder a la pensión es gratuito.