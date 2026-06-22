La Selección Argentina buscará este domingo dar un nuevo paso hacia los octavos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Más allá del buen debut ante Argelia, la Albiceleste llega respaldada por una estadística que alimenta la ilusión: su notable rendimiento frente a selecciones europeas en la fase de grupos de las Copas del Mundo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni perdió apenas tres de sus últimos 17 encuentros de primera ronda ante equipos del Viejo Continente. En ese período acumuló nueve victorias y cinco empates, números que reflejan una marcada solidez en este tipo de compromisos.

El antecedente cobra relevancia en la previa del duelo que se disputará en Dallas, donde Argentina intentará sostener el liderazgo de su zona y quedar muy cerca de sellar la clasificación a la siguiente instancia.

Un historial reciente favorable

A lo largo de las últimas ediciones mundialistas, la Selección logró construir una relación positiva frente a rivales europeos durante la fase de grupos. La capacidad para competir ante potencias y selecciones de segundo orden por igual le permitió sumar puntos clave en momentos determinantes.

Ese rendimiento se convirtió en una de las fortalezas del equipo argentino en los torneos internacionales y ahora aparece como un dato alentador de cara al cruce con Austria.

El impulso del debut

La victoria conseguida ante Argelia en la primera fecha le permitió a la Scaloneta comenzar el torneo con confianza. Además de los tres puntos, el equipo mostró momentos de buen funcionamiento colectivo y confirmó la base futbolística que lo llevó a ser protagonista en los últimos años.

Frente a Austria, Argentina tendrá la posibilidad de encaminar definitivamente su clasificación. Un triunfo la dejaría en una posición inmejorable para avanzar a los octavos de final y ratificar su candidatura en la Copa del Mundo.

Con antecedentes favorables, un debut exitoso y la ilusión intacta, la Albiceleste buscará seguir escribiendo una historia positiva frente a los equipos europeos en los Mundiales.