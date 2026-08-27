La Unión Propietarios de Camiones de San Juan (Uprocam) compró un nuevo simulador de conducción para preparar choferes ante la demanda que generará el crecimiento de la minería en la provincia. La inversión ronda entre $20 y $30 millones, según explicó a DIARIO HUARPE el presidente de la entidad, José Maldonado. "El software es lo más caro. Tardaba 15, 20 días en armarlo, y calculamos que para principio de septiembre ya lo vamos a tener", precisó.

El simulador permitirá recrear virtualmente los caminos de alta montaña donde trabajarán los futuros conductores. Para desarrollarlo, Uprocam consiguió componentes en Córdoba y Mendoza y adquirió un software específico que reproduce las características de esos caminos.

Maldonado explicó que la Cámara analiza trasladar el equipo a Jáchal, Iglesia y Calingasta para que los cursos no queden concentrados en la ciudad de San Juan. "Tenemos muchas propuestas de ir a las comunidades, a ver a la gente que quiera participar", señaló, aunque aclaró que el traslado no es sencillo: "Es una cosa media delicada para transportar".

Prepararse antes del boom

La compra forma parte de una estrategia más amplia de Uprocam. "Estamos trabajando en la prevención de nuevos choferes, en enseñarle a la nueva gente cómo es el trabajo de alta montaña. Por eso se crearon estos cursos, que ya llevamos dos hechos", explicó Maldonado.

José Maldonado, presidente de Uprocam. (Foto: gentileza).

Hasta ahora, unos 16 conductores pasaron por esos cursos, de ocho participantes cada uno. Entre ellos estuvo la primera mujer capacitada por la Cámara en este programa. Según Maldonado, crece el interés de personas sin experiencia previa como camioneros que buscan ingresar a la actividad minera: "Hay mucho entusiasmo, hay mucha gente que pregunta, aunque no todos consiguen trabajo todavía".

El propio Maldonado advirtió que el crecimiento de los proyectos implicará un movimiento de camiones que no podrá sostenerse con las rutas actuales. "Si es tan grande lo que se nos va a venir, no podemos traerlos por la ruta 40 o la ruta 20 de Caucete o de Mendoza. Es totalmente inapropiado. Hay que hacer caminos nuevos, grandes, autopistas para el movimiento que va a haber", sostuvo, en referencia a los fondos que la provincia destinará a obras viales a partir del aporte de Vicuña y de un eventual bono de US$600 millones.

La Cámara también creció

El movimiento esperado por la minería ya tiene otro reflejo dentro de UPROCAM: el crecimiento de sus asociados. La entidad pasó de tener entre 40 y 45 socios a una cifra que, según estimó Maldonado, podría ser casi el doble. Desde que empezaron a tratar la Ley de Desarrollo Local Minero, que ahora está en proceso de reglamentación, "están viniendo muchísimas empresas de San Juan y no tan solo de San Juan", afirmó.

Mendoza, Córdoba y Buenos Aires aparecen entre las provincias de origen de los nuevos interesados. Además de transportistas, Uprocam incorporó adherentes vinculados con servicios relacionados con el transporte.

El fenómeno no es exclusivo del sector. Distintas cámaras de San Juan vienen registrando un mayor movimiento de empresas a medida que avanzan los proyectos mineros. La propia Cámara Minera abrió este año una mesa de trabajo con proveedores para fortalecer la participación local en la cadena de valor.

Para Uprocam, el desafío ahora es llegar al momento de mayor actividad con empresas y trabajadores preparados. El simulador es una de las herramientas elegidas para que los futuros choferes conozcan las condiciones de la alta montaña antes de ponerse al frente de un camión en la cordillera.