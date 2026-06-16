El Colegio de Psicólogos de San Juan advirtió sobre situaciones vinculadas al presunto ejercicio ilegal de la profesión y recordó cuáles son las herramientas que tiene la comunidad para verificar si un profesional se encuentra habilitado para ejercer. Desde la entidad señalaron que la consulta de la matrícula profesional es un derecho de los pacientes y una medida fundamental para evitar riesgos en la atención de la salud mental.

"Hemos advertido más situaciones de este tipo que tiempo atrás y eso genera preocupación porque cada caso representa un riesgo para las personas que buscan atención en salud mental", sostuvo la licenciada Gema Galván, integrante del Colegio de Psicólogos de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE.

La profesional explicó que, ante la detección de posibles irregularidades, la institución interviene para advertir a la comunidad y realizar las presentaciones correspondientes ante la Justicia.

Cómo verificar si un psicólogo está habilitado

Según explicó Galván, el mecanismo más sencillo consiste en solicitar el número de matrícula al profesional y corroborar la información a través del Colegio.

"Lo principal es pedirle al profesional el número de matrícula y comunicarse con el Colegio para saber si está habilitado. El profesional no debe enojarse ni tomar a mal esta consulta porque la matrícula es información pública", señaló.

Además, indicó que cualquier persona puede realizar la verificación a través de los canales oficiales de la institución.

"También puede ingresar a la página del Colegio y chequear que el profesional esté en la lista. Es una consulta sencilla que permite confirmar que la persona está legalmente habilitada para ejercer", agregó.

Qué ocurre ante una denuncia

Desde la entidad explicaron que cuando se detecta a una persona que ofrece servicios psicológicos sin encontrarse matriculada, se inicia un procedimiento institucional y se pone la situación en conocimiento de la Justicia.

"Nuestro deber como institución es informar a la comunidad que determinada persona no está matriculada. A partir de ello se realiza una presentación ante la UFI Genérica para que determine si se trata de ejercicio ilegal de la profesión, en caso de que tenga título pero no matrícula, o de usurpación de título si directamente no posee la formación correspondiente", explicó Galván.

La especialista destacó que será la investigación judicial la que determine las responsabilidades que pudieran corresponder en cada caso.

Antecedentes recientes

Durante 2026 trascendieron distintas actuaciones vinculadas a presuntas irregularidades en el ejercicio de actividades relacionadas con la salud mental.

Uno de los casos que tomó estado público fue el de Emanuel Leandro Ruarte, investigado en una causa judicial luego de que se detectaran presuntas inconsistencias en la documentación que utilizaba para presentarse como profesional. El caso salió a la luz cuando una institución educativa verificó un certificado psicológico presentado para justificar reiteradas inasistencias.

Además, el Colegio de Psicólogos realizó advertencias públicas sobre personas que, según informó la entidad, ofrecían servicios vinculados a la salud mental sin contar con matrícula habilitante. En todos los casos, la institución remarcó que corresponde a la Justicia determinar la existencia de eventuales delitos y las responsabilidades de las personas involucradas.