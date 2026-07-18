Didier Deschamps comenzó a despedirse de la Selección de Francia. En la previa del partido frente a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, el entrenador destacó el rendimiento de la Selección Argentina y España, los dos finalistas del certamen, y aseguró que ambos llegaron a la definición por méritos propios.

"España y Argentina fueron mejores y merecen estar en la final. Batieron a todos sus adversarios", afirmó el técnico francés durante la conferencia de prensa. Además, descartó que la eliminación ante el conjunto español estuviera relacionada con el arbitraje de Iván Barton, aunque admitió que la amonestación recibida por Adrien Rabiot terminó condicionando al equipo.

Más allá del análisis futbolístico, Deschamps protagonizó uno de los momentos más emotivos de la conferencia al referirse a su inminente salida del seleccionado francés tras más de una década al frente del equipo. "En mi mente, sé muy bien que mañana cae el telón final. Sin querer hacer llorar a nadie, sé que extrañaré a la selección francesa", confesó.

Luego recordó lo que significó dirigir a Les Bleus durante tantos años. "He tenido el privilegio de vestir esa camiseta, de vivir momentos magníficos y también otros difíciles. La selección francesa es lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional. Veinticinco años dejan huella, pero lo importante siempre es lo que está por venir", expresó.

Francia quiere despedirse con una victoria

Aunque reconoció que el partido por el tercer puesto no era el objetivo que buscaban, Deschamps aseguró que su equipo afrontará el compromiso con la máxima seriedad. "Siento una gran responsabilidad con respecto al partido que tenemos. No es el que hubiéramos preferido, pero es el que toca. Es mejor terminar tercero que cuarto y haremos todo lo posible para conseguirlo", sostuvo.

El entrenador también adelantó que realizará variantes en la formación. "Lo único importante para mí es que nadie juegue por descarte. Voy a rotar el equipo porque hay futbolistas que no están en condiciones de jugar y eso me obliga a hacer cambios", explicó.

Qué dijo sobre Mbappé y la semifinal ante España

Consultado por la posibilidad de que Kylian Mbappé termine como máximo goleador del Mundial, Deschamps consideró que el delantero tiene motivos suficientes para ir en busca del Botín de Oro.

"Kylian no necesita motivadores. Es legítimo que tenga ese objetivo individual. Este será el último partido del torneo y no es un encuentro cualquiera", señaló.

Por último, volvió a reconocer la superioridad de España en las semifinales y explicó por qué Francia no pudo competir al nivel esperado.

"España fue mejor que nosotros. Los datos físicos fueron buenos, pero también está el aspecto técnico y ahí ellos elevaron el nivel. La decepción es proporcional a las ambiciones que teníamos. Hay que aceptarlo", concluyó.