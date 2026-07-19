Antes de la final del Mundial, Colapinto mostró una bandera de Diego y Messi

La previa del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 adquirió un fuerte tinte futbolístico debido al fanatismo de Franco Colapinto. El piloto argentino captó la atención de las cámaras de la transmisión oficial y se volvió viral en las redes sociales al ingresar al paddock sosteniendo una bandera de su país que retrataba las figuras de Lionel Messi y Diego Armando Maradona. El corredor del equipo Alpine mostró su fervoroso acompañamiento a la Selección Argentina, que este 19 de julio de 2026 disputa el partido decisivo del Mundial frente al combinado de España.

Con un mate en la mano y vistiendo la camiseta azul número 10 de Messi, el joven pilarense exteriorizó el clima festivo que se vive en el ambiente motor tras el triunfo en las semifinales contra Inglaterra, instancia que aprovechó para lanzar chicanas y bromear con sus compañeros europeos de la parrilla. Respecto a la coincidencia horaria entre el evento automovilístico y el futbolístico, admitió estar "mucho más nervioso por el partido que por la propia carrera".

En lo estrictamente deportivo, el fin de semana en Spa comenzó con Franco Colapinto ubicado en el puesto 13 de la sesión clasificatoria, donde su compañero Gasly se situó apenas 61 milésimas por delante, quedando los vehículos de la escudería Alpine por detrás de los rendimientos expuestos por Audi y Racing Bulls. Sin embargo, la grilla definitiva de partida benefició al deportista sudamericano, quien avanzó hasta el cajón 11 de largada como consecuencia de las penalizaciones aplicadas a Lando Norris y a Isack Hadjar. Al analizar la identidad y el esfuerzo de sus compatriotas frente a las máximas exigencias, Colapinto remarcó que "lo más importante es trabajar calladito, como lo hace la Selección. Siempre damos el 120%, es lo que tenemos en la sangre".