Antes de llegar a San Juan, Paren la Mano adelantó cómo será su "circo"

El streaming tiene su propio circo. Luquitas Rodríguez, Roberto Galati y Alfredo Montes de Oca llevan por primera vez su universo de humor fuera de las pantallas y lo trasladan a un escenario físico, con butacas, luces y la risa del público en vivo como objetivo central. Se llama Paren la Mano Circus y el próximo domingo 3 de mayo a las 19 horas tendrá su parada sanjuanina en el Estadio Aldo Cantoni.

El proyecto representa un salto cualitativo para el equipo. No es un streaming grabado ni un evento deportivo como sus ya conocidos Párense de Manos. Es, según sus propias palabras, "un show de teatro hecho y derecho". La diferencia no es menor: implica guion, puesta en escena, personajes y, sobre todo, la prueba de fuego de hacer reír a una sala llena en tiempo real.

El arte de domar en Paren la Mano

La propuesta combina la estética y los códigos del circo clásico con los personajes y el humor que consolidaron al programa como uno de los más seguidos del streaming argentino. Cada integrante del equipo asumió un rol circense acorde a su perfil. Montes de Oca, por ejemplo, será el domador, aunque con una aclaración que define el espíritu del show: "Yo domo gente, porque animales no".

Rodríguez, en tanto, asumirá el doble rol de presentador y payaso —"las dos pes", según él mismo definió con su humor habitual— y también protagonizará una historia de amor entre el payaso y la mujer barbuda. El programa incluye además un segmento de juego de parejas, número de magia a cargo de los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, y la presencia de las mellizas.

"La gente que vaya a ver el show se va a encontrar con los personajes de Paren la Mano representados en un circo", sintetizó Montes de Oca. El guiño a la comunidad fiel del programa es evidente: no se trata de reinventarse, sino de trasladar una identidad consolidada a un formato nuevo.

La ansiedad del debut y la risa en vivo

Uno de los temas que más ronda al equipo en la previa es precisamente ese: la reacción del público presente. Rodríguez lo puso en palabras con honestidad durante una entrevista en el programa Otro Día Perdido de el trece, donde el equipo visitó a Mario Pergolini esta semana. "Estamos medio ansiosos y deseosos de ver si la gente ríe", admitió. "Hace mucho, encima con Roberto, hicimos muchos años teatro y hace mucho no siento la risa de la gente ahí en vivo. Eso es lo que estamos buscando".

La distinción con Párense de Manos es clave para entender la apuesta. En ese formato, la dinámica es más deportiva y el humor surge de manera lateral. En el Circus, en cambio, hacer reír es el objetivo principal y explícito. Es un desafío diferente, y el equipo lo sabe.

El interior, por fin

La gira tiene también una dimensión simbólica. Durante años, el teatro de Paren la Mano fue exclusivamente porteño, y la demanda del público del interior quedaba sin respuesta. Esta vez, el recorrido incluye Rosario, Montevideo, Mendoza, San Juan y Córdoba.

"Siempre que hacíamos teatro lo hacíamos en Buenos Aires y mucha gente del interior nos decía que vayamos", recordó Galati. "Es una oportunidad para conocer. Tienen muy buena onda con nosotros. Va a sorprender, de verdad. Acuérdense de lo que les digo".

La chance de ir al Mundial

Como si el show no alcanzara, cada función esconde un premio adicional. En cada fecha de la gira se sorteará entre el público una entrada para el Mundial de fútbol. "Vos sacás la entrada para ver un show y de paso capaz te vas al mundial", resumió Rodríguez. Montes de Oca fue más entusiasta aún: "El porcentaje de ir al mundial es muchísimo más amplio que ganar el Quini". Con el guiño de rigor: "Si tenés visa, tenés más chances".

Entradas y precios para San Juan

La función en el Estadio Aldo Cantoni es el domingo 3 de mayo a las 19 horas. Las entradas están disponibles en las siguientes categorías: