El fallecimiento del youtuber Gaspi en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro generó una profunda conmoción en el ambiente audiovisual argentino. El hecho tuvo lugar el domingo 14 de junio cuando dos helicópteros chocaron en el aire, provocando la muerte de todas las personas que se encontraban a bordo, entre ellas Lucas Vignale y el músico Oliver Tree. Ante esta noticia, Mario Pergolini expresó su dolor en su programa de radio en Vorterix. El conductor confesó que quedó totalmente conmovido al enterarse de la tragedia y aseguró que "Lo que me puso mal fue lo de Gaspi, me mató ayer".

Pergolini reveló detalles de la relación profesional que mantenía con el joven y contó que se habían reunido en varias ocasiones. Según el empresario de medios, el creador de contenido sentía una gran admiración por el histórico ciclo Caiga Quien Caiga. Sobre estas charlas, el locutor recordó que "Habíamos hablado un montón de veces porque él tenía una cosa con 'Caiga Quien Caiga' y siempre me decía que 'hay que volver a hacer lo que hacías antes'".

En ese sentido, el joven le insistía con que "hay que volver a hacer CQC". Además de este interés por el formato televisivo, el conductor destacó el talento del joven en sus plataformas digitales. Sobre su trabajo profesional, admitió que "La verdad es que cada vez que veía algunos de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía una creatividad super interesante".

La noticia del impacto entre las aeronaves sigue golpeando a los seguidores y colegas del creador de videos. Pergolini analizó las circunstancias del siniestro y sostuvo que el fallecimiento del argentino "golpea por todos lados... Chocan en el aire, hay que tener una mala suerte". El accidente en Brasil cierra un capítulo para uno de los personajes más queridos de internet en Argentina, dejando un vacío en la comunidad de creadores.