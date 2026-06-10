Anto Roccuzzo furiosa contra las acusaciones de cirugía estética de Messi

Antonela Roccuzzo sorprendió al utilizar sus redes sociales para responder con ironía a una médica que analizó los supuestos retoques estéticos de Lionel Messi. Mediante un video, una usuaria repasó los cambios físicos del capitán de la Selección argentina y enumeró diversas intervenciones que se habría realizado a lo largo de los años.

La profesional aseguró que el futbolista se sometió a una rinoplastia, se colocó relleno en el mentón con ácido hialurónico, utiliza bótox de manera ocasional y además posee carillas junto a prótesis dentales.

El contenido audiovisual no pasó desapercibido para Roccuzzo, quien salió al cruce con un comentario que se volvió viral rápidamente. La empresaria expresó "No pegaste una. Jamás se hizo una cirugía" entre risas para desmentir que el deportista se hubiera sometido a esas intervenciones en el rostro.

Asimismo, decidió aclarar uno de los puntos mencionados por la médica respecto a la dentadura del astro rosarino. Ella explicó que "Lo de los dientes se llama Invisalign" en referencia al tratamiento que realmente utiliza el jugador. Este sistema consiste en una ortodoncia invisible que emplea alineadores transparentes y removibles para corregir la posición dental, funcionando como una alternativa estética a los tradicionales brackets.