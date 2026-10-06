La familia de Lionel Messi ya está en el estadio Monumental para acompañar al capitán en su último partido con la Selección argentina. Antonela Roccuzzo llegó junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras que también estuvo presente Celia, la madre del futbolista.

La llegada se produjo antes del inicio del amistoso ante Benín, en una noche marcada por la emoción y los homenajes preparados para despedir al rosarino después de más de dos décadas con la camiseta argentina.

Todos con la camiseta especial

Las imágenes que circularon desde el Monumental mostraron a Antonela y a los integrantes de la familia en el palco, listos para presenciar el último encuentro de Messi con la Albiceleste.

Los tres hijos del futbolista lucieron la camiseta especial que la Selección preparó para la despedida de su capitán. El diseño fue presentado por el propio Messi en los días previos al partido y lleva detalles alusivos a la jornada.

La presencia de su familia le suma un componente personal a una noche que trasciende lo deportivo. Antonela acompañó gran parte de la carrera de Messi y estuvo presente en los principales momentos de su trayectoria con la Selección.

El mensaje de Antonela después del anuncio

Cuando Messi anunció su retiro del seleccionado, el 31 de agosto, Antonela le dedicó un extenso mensaje en sus redes sociales. Allí recordó los años compartidos, las dificultades que atravesó el futbolista y la conquista de los títulos que marcaron su etapa con Argentina.

También puso el foco en sus hijos y en cómo vivieron de cerca el recorrido de su padre. Según expresó entonces, los tres pudieron verlo luchar por sus objetivos y finalmente levantar la Copa del Mundo en Qatar.

Ahora, Thiago, Mateo y Ciro vuelven a estar en una cancha para acompañar a su padre en un momento único: su última presentación con la camiseta argentina.

Una noche familiar para el último partido

Messi afrontará ante Benín su último partido con la Selección argentina en el Monumental. El encuentro comenzará a las 20 y estará acompañado por distintos homenajes y espectáculos preparados especialmente para la despedida.

Desde uno de los palcos, su familia será testigo de los últimos minutos del capitán con la camiseta que defendió durante más de 20 años.