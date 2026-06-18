La historia de Antonela, una joven de 23 años oriunda de San Juan, sumó un capítulo inolvidable en Kansas City. La sanjuanina, que llegó a Norteamérica en enero del año pasado bajo el programa de intercambio Au Pair, decidió prolongar su contrato con un objetivo claro: no perderse la cita mundialista.

"Yo extendí cuando supe que el mundial básicamente era acá. Dije: 'nada, es tremenda oportunidad'", relató la joven a DIARIO HUARPE.

Sin embargo hubo dudas, destacando que inicialmente no se animó a comprar entradas por la incertidumbre de los cruces, pero en el voluntariado encontró la forma perfecta de ser parte del evento.

Tras superar varias instancias de entrevistas, Antonela fue seleccionada para integrarse al equipo del Fan Fest, donde recibió equipamiento completo que incluye zapatillas, ropa y accesorios. Desde el viernes pasado, su rutina cambió por completo al sumergirse en la efervescencia del festival.

"Es una experiencia relinda porque además de ver gente de mi país, veo gente de otros países", confesó, resaltando la ventaja de dominar el inglés y el español para guiar a los visitantes.

La emoción de la celeste y blanca en tierras lejanas

Uno de los aspectos que más conmovió a la voluntaria sanjuanina es el alcance global de la identidad argentina. Para Antonela, ver a extranjeros lucir la indumentaria nacional es una sensación impactante.

"Ver gente de otro país que trae la remera de Argentina es algo muy loco y muy hermoso a la vez", describió al recordar una anécdota con un niño de cinco años que, aunque vestía la de Argentina, le respondió en inglés al preguntarle de dónde era.

En el predio, Antonela cumple funciones clave, como asistir en los puntos fotográficos. "Me gustó estar en el punto de las fotos en la pelota, es muy lindo la gente cómo empieza a abrazar la pelota, tocarla, besarla, tratan de patearla", detalló sobre la pasión que se vive en el lugar. Además, trabaja en los puestos de información orientando a turistas que llegan desorientados por los horarios o la logística de los partidos.

El atractivo favorito de Antonela y de los fans. (Gentileza)

Un festival gratuito y seguro

El Fan Fest en Kansas se presenta como un espacio de encuentro masivo pero ordenado. Según la joven, el lugar ofrece desde experiencias gastronómicas y musicales hasta juegos para niños y entrega de souvenirs. "Aunque está explosivo de gente, algunas veces sigue siendo como muy limpio, la gente muy amable. Es un lugar muy agradable, un ambiente muy lindo", resaltó la sanjuanina, subrayando que la mayoría de las actividades son gratuitas, lo que permite que quienes no tienen tickets para el estadio vean los partidos en las pantallas gigantes.

El sueño de los cuartos de final

Pese a estar trabajando en el corazón del evento, la sanjuanina no pierde las esperanzas de ver a la Selección desde la tribuna. Aunque por su rol no tiene acceso directo al estadio, ya planea su próximo paso.

"Me quiero tratar de buscar una entrada barata para ir a los cuartos de final, que es la única chance de que sea acá en Kansas", anticipó con ilusión.

Finalmente, Antonela no ocultó su sorpresa al encontrarse con coterráneos en medio de su jornada laboral. "San Juan es muy chiquito y sí, me encantó verlos acá a ustedes, a DIARIO HUARPE, a los de San Juan. Qué loco también en otro país", concluyó, reafirmando que, en eventos de esta magnitud, las culturas y las raíces terminan por unirse.