Antonela Roccuzzo ayudó a Tini para recuperar la plata que le sacó su papá

La cantante Martina Stoessel ha iniciado un proceso para recuperar el control de su patrimonio, tras constatar mediante una auditoría que no posee bienes registrados a su nombre. Todo el patrimonio acumulado se encuentra bajo la titularidad de una compañía cuyos dueños son su padre, Alejandro Stoessel, y su hermano, Francisco Stoessel. Actualmente, las partes llevan a cabo una negociación que abarca mucho más que los 70 millones de dólares trascendidos inicialmente.

La periodista Marina Calabró reveló detalles del documento de negociación y expresó: "Tenemos el acuerdo que habla de autorizaciones bancarias, de derechos de imagen, de contratos, se sesión de marcas, de activos. Hay una cifra que es impresionante: 16.500 millones dólares solamente en bienes amortizables, es decir, autos, departamentos, casas".

Por su parte, el periodista Santiago Sposato aportó información complementaria redactada por el nuevo equipo contable y de abogados de la artista, el cual ya fue entregado a su padre. El cronista explicó que el texto "Arranca con una cesión de cuotas sociales en una de sus empresas, en QVT SRL y de las empresas que tiene Alejandro Stoessel en Estados Unidos, a nombre de él y de su hijo Francisco" a favor de Martina Stoessel. Esta firma es la encargada de generar el contenido artístico de la cantante y representa una de las mayores fuentes de recaudación gracias al uso de su imagen.

El periodista también indicó que la propuesta "También pide la cesión de las participaciones societarias. Acá me dicen que de la parte de Alejandro van a pedir tener una parte minoritaria", evitando que la totalidad quede en manos de la joven. El plan exige "Más la cesión de cuotas de QVT SRL y la participación en las empresas de Estados Unidos, que hoy están a nombre de Alejandro y Francisco Stoessel", así como modificaciones contractuales sobre marcas, derechos de imagen y cobro de regalías para que tributen mediante una gestión profesional externa.

Este nuevo equipo de asesores legales y financieros de la cantante fue recomendado por Antonela Roccuzzo. Ante este escenario económico y el conflicto familiar, Alejandro Stoessel rompió el silencio y afirmó que su hija "Tiene que determinar sus bienes".

Entre los activos bajo disputa en el estado de Florida se encuentra una propiedad valuada en tres millones y medio de dólares, con una vida útil calculada a 30 años y amortización anual. Adicionalmente, se cuenta otro inmueble en Key Biscayne registrado a nombre de QVT SRL con un valor de cinco millones de dólares, unidades de renta comercial y firmas offshore con un valor de origen de cuatro millones de dólares. Por último, la estructura patrimonial se completa con depósitos en Argentina por un millón y medio de dólares, y equipamiento y flota destinados a los espectáculos por un valor de dos millones y medio de dólares.