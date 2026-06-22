Antonela Roccuzzo contó qué dijo Messi de Occhiato tras el escándalo

Yanina Latorre sorprendió a su audiencia en El Observador 107.9 al compartir un contacto privado que mantuvo con Antonela Roccuzzo,. El objetivo de la rosarina fue poner fin a las especulaciones sobre un supuesto desplante digital hacia Nicolás Occhiato en medio de la controversia por la salud de Jorge Messi. Según la conductora, el clima entre el futbolista y el productor es bueno, ya que "Nicolás habló con Messi, y Messi con él, no está enojado".

Respecto al malestar familiar, Latorre indicó que "la familia Messi estuvo más dolida por lo que dijo Feinmann que por Florencia". En ese sentido, reveló que el vínculo con la actriz no quedó dañado, detallando que "Celia le dijo que le aceptaba las disculpas y que admiraba su trabajo, que no iba a faltar oportunidad para tomarse un café".

Sin embargo, la intervención de la empresaria fue específica sobre una supuesta acción en Instagram. "También me escribió Antonela y me pidió que desmienta categóricamente que dejó de seguir a Nico Occhiato", relató Yanina.

El texto enviado por Roccuzzo fue contundente al expresar que "Yani, si esto sigue saliendo es mentira. No quiero meterme en ningún quilombo, nunca seguí a Nico Occhiato, solo sigo a Momi y a Flor Jazmín".

Para cerrar el tema y despejar dudas sobre el presente del entorno del capitán argentino, la periodista aseguró que "y hoy en la familia Messi está todo más tranquilo". Esta aclaración directa ocurre tras la difusión de versiones virales que buscaban vincular al creador de contenidos con el malestar de los allegados del jugador.