La polémica por la falsa noticia sobre Jorge Messi sumó un nuevo capítulo. Luego de que Florencia Peña difundiera al aire una información incorrecta sobre el padre de Lionel Messi durante una emisión de "El show del verano", Antonela Roccuzzo tomó una decisión que rápidamente se hizo visible en las redes sociales.

La esposa del capitán de la Selección Argentina dejó de seguir en Instagram a Luzu TV, a Nicolás Occhiato y a Florencia Peña, los principales involucrados en el episodio que generó repercusión durante las últimas horas.

La medida llegó después de que la familia Messi expresara su malestar por la difusión de versiones erróneas sobre la salud de Jorge Messi. En paralelo, Nicolás Occhiato resolvió desvincular a los responsables de la información emitida en el programa, mientras que Florencia Peña publicó un mensaje de disculpas dirigido a la familia.

Captura de los seguidos de Antonela Rocuzzo.

El descontento del entorno de Lionel Messi también quedó reflejado en un comunicado oficial difundido para aclarar la situación médica de Jorge Messi. El texto indicó que el empresario "atraviesa una situación de salud" y que actualmente se encuentra "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

Captura de los seguidos de Antonela Rocuzzo.

Además, la familia manifestó su rechazo a la circulación de versiones no confirmadas. "La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", señalaron.

Captura de los seguidos de Antonela Rocuzzo.

En el mismo comunicado, los allegados al futbolista pidieron prudencia al momento de informar sobre cuestiones vinculadas a la salud. "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", expresaron.

Por último, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron que se respete la privacidad de Jorge Messi y de su familia durante este proceso. También aclararon que cualquier novedad relevante será comunicada a través de los canales oficiales correspondientes.

Mientras continúan las repercusiones por el episodio, la decisión de Antonela Roccuzzo en redes sociales fue interpretada como una muestra del malestar que provocó la difusión de la falsa noticia dentro del círculo más cercano a Lionel Messi.

Comunciado de la familia de Messi