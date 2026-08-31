La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también tuvo su capítulo más íntimo. Antonela Roccuzzo, su esposa y una de las personas que lo acompañó durante toda su carrera, le dedicó un emotivo mensaje después del anuncio que confirmó el cierre de su etapa con la camiseta albiceleste.

A través de sus redes sociales, Antonela compartió unas sentidas palabras para Messi y puso el foco en todo el camino recorrido junto al futbolista, desde los años más difíciles hasta la consagración con la Selección.

El mensaje de Antonela para Messi

“Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”, escribió Antonela junto a emojis de emoción y un corazón con los colores celeste y blanco.

La publicación rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la pareja y se sumó a los cientos de mensajes que recibió Messi después de confirmar su decisión.

Las palabras de Antonela reflejaron especialmente el recorrido personal que significó para ambos llegar hasta este momento. La familia Messi estuvo presente durante los distintos capítulos de su carrera con la Selección, incluidos los años en los que el futbolista recibió fuertes críticas por sus actuaciones con Argentina.

De las derrotas a cumplir todos sus sueños

El mensaje hizo referencia a los sueños que Messi finalmente pudo cumplir con la camiseta argentina.

Durante muchos años, el principal objetivo del futbolista fue conseguir un título con la Selección mayor. Después de varias finales perdidas, finalmente logró conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

La obtención de la Copa del Mundo significó el punto máximo de una historia que durante mucho tiempo había estado marcada por la frustración.

Antonela acompañó a Messi durante esos años y estuvo presente en los momentos más importantes de su trayectoria, tanto dentro como fuera de la cancha.

Una despedida después de más de 20 años

Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a los 39 años, después de más de dos décadas representando al país.

Su último partido fue la final del Mundial 2026 ante España, en la que Argentina cayó 1-0 y terminó como subcampeona.

Después de ese encuentro, el capitán tomó la decisión de cerrar su ciclo internacional y explicó que entendía que había llegado el momento de dar un paso al costado.

La despedida generó una enorme repercusión entre sus compañeros, entrenadores, dirigentes e hinchas, pero también entre las personas más cercanas al futbolista.

Antonela eligió resumir todo ese recorrido desde un lugar profundamente personal. Su mensaje destacó el orgullo de haber estado junto a Messi durante el camino y la satisfacción de verlo alcanzar aquellos objetivos que durante años parecieron imposibles.

“Te merecías esta historia y mucho más”, escribió, en una frase que sintetizó el reconocimiento hacia el capitán.

Con su despedida, Messi cerró una etapa histórica con la Selección Argentina. Y mientras los hinchas recuerdan sus goles, títulos y grandes partidos, Antonela puso en palabras otra parte de esa historia: la de los años de esfuerzo, frustraciones y sueños compartidos que finalmente terminaron con Messi levantando la Copa del Mundo.